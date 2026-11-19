Jorge Rial habló de cómo la salud de un histórico productor afecta el tablero de la televisión argentina. Lo hizo en Ensalada Rusa, su canal de streaming, mientras el productor atraviesa una internación. Sus palabras sumaron una mirada sobre el negocio en un momento de mucha preocupación.

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Se trata de Mariano Chihade, fundador de Mandarina Contenidos y marido de Mariana Fabbiani. Fue sometido a una intervención quirúrgica este miércoles 18 de noviembre, tras haber ingresado a la Fundación Fleni para estudios programados. Mariana Fabbiani pidió que “piensen en él con amor y linda energía”.

El marido de Fabbiani será sometido a una importante operación.

El documento oficial de Fleni, con fecha 17 de noviembre y firmado por el Director Médico, el Dr. Hernán Cohen Arazi, indica que el paciente ingresó “para la realización de estudios programados, en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro”. También informa que “se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia”.

Las palabras de Rial

“Es un tipo joven con una vida por delante y ojalá que salga todo bien, es lo principal. Abrazo enorme para él y su familia”, comenzó el productor en su streaming. Y agregó: “Pero mientras tanto la vida corre y, como digo siempre, la televisión no tiene corazón. Da vuelta un aparato y no vas a encontrar nada atrás”.

Rial explicó que la situación deja en suspenso planes de la industria. “Mandarina se transformó en un caparazón vacío, porque quien manejaba Mandarina e iba a ser gerente de programación de Canal 9 está transitando una difícil situación y eso queda suspendido al desarrollo de la salud de Mariano”, dijo, en relación con los pases entre América TV y El Nueve.

El periodista también habló de otros nombres. Aseguró que Yanina Latorre se quedaría en América TV y que, sobre Ángel de Brito, “ya bajó el porcentaje de que se iría”. Según contó, tras una reunión con la gente del canal “todos salieron con la sensación de que había un 60% de posibilidades de que se quede”.

Más allá de los cruces de la televisión, el mensaje de Rial dejó una idea: que detrás de los movimientos del medio hay personas. Con una operación hecha y un parte que lo describe estable, el ambiente espera noticias de su recuperación.