Jorge Rial cruzó a Tinelli en vivo con un dato desconocido: "Tiene"

Jorge Rial volvió a apuntar contra Marcelo Tinelli y anticipó que el próximo miércoles retomará una serie de acusaciones contra el conductor. En Carnaval Stream, aseguró que una entrevista que había grabado no fue emitida y sostuvo que Tinelli cuenta con "protección mediática".

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"Todo el mundo Tinelli, todo sucio", afirmó Rial durante el programa, al referirse a la situación del conductor. Luego explicó que parte del contenido que había preparado no salió al aire. "De la parte de Tinelli, nada", sostuvo.

Frente a esa situación, Rial adelantó que volverá a abordar el tema: "Miércoles voy a hablar, voy a repetir esa nota y voy a ampliar, viendo que tiene protección todavía". El periodista diferenció además entre una eventual protección política y la que, según su planteo, tendría Tinelli en los medios. "Protección mediática, política no creo. Hoy Tinelli está devaluado, ¿a qué político le puede interesar Tinelli?", cuestionó.

Jorge Rial destrozó a Marcelo Tinelli en vivo.

La advertencia de Jorge Rial

Rial también contó cómo fue que decidió hablar sobre Tinelli. "Me preguntaron por Tinelli, dije: ‘¿Quieren que hable de Tinelli? Hablo’. Y cuando terminó les dije: ‘No la corten", relató. Según agregó, después de la grabación se comunicó con distintas personas vinculadas al espacio. "Es más, hablé con la conductora, hablé con gente del canal", afirmó.

"Ese es Marcelo Hugo Tinelli, el mismo que trajimos acá y nos llenó de bots. Venía con los bots de un lado al otro, nos reventó", sostuvo y concluyó: "¿Tiene protección? Bueno, conmigo no tiene protección".