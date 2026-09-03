Jorge Rial destrozó a Javier Milei en vivo: "Paloma..."

Jorge Rial lanzó una dura crítica contra el presidente Javier Milei en Carnaval Stream. El periodista cuestionó el rumbo del Gobierno y apuntó contra el mensaje que, según interpretó, transmite el mandatario sobre el futuro del país. "Les voy a dejar un país hecho mierda y ustedes se la van a tener que bancar", sostuvo Rial al analizar las declaraciones de Milei.

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Rial calificó como "muy grave" el mensaje que atribuyó al Presidente y sostuvo que sus palabras reflejan una desconexión con la realidad. "Habla de un tipo que vive en una irrealidad", afirmó.

El periodista planteó que Milei estaría anticipando las consecuencias de su gestión y remarcó que, a su entender, el propio mandatario estaría advirtiendo sobre un escenario complejo para los argentinos. "Te lo está avisando él que te va a dejar en banda", expresó Rial.

Lo que contó Jorge Rial sobre Javier Milei es terrible.

La comparación con la "paloma de iglesia"

Rial también apuntó contra quienes mantienen su respaldo al gobierno de Milei y utilizó una comparación irónica para describir la situación. "Por eso, yo digo que es una paloma de iglesia: caga hasta a los fieles" lanzó el periodista, antes de completar su argumento: "Porque va a dejar en banda también a los fieles".