El actor argentino de varias ficciones reconocidas, Jorge Martínez, fue víctima de dos estafas y sus cuentas bancarias fueron hackeadas. A raíz de este hecho, el artista se contactó con la conductora Moria Casán y reveló que terminó perdiendo todos sus ahorros.

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Jorge Martínez sufrió dos estafas virtuales y perdió todos sus ahorros.

La primera estafa ocurrió a través de una plataforma digital que utilizaba videos falsos creados con Inteligencia Artificial. En la segunda, recibió una llamada de personas que se hicieron pasar por representantes de TEMU, quienes le dijeron que recibiría dinero por ser un "buen cliente".

En ese marco, detalló cómo fueron los hechos: “Fueron dos estafas, uno que es una fábrica internacional de ropa y demás, la cual me pidió que elija un vestuario y a los 10 días me lo mandaron, me lo probé y me quedaba perfecto. A los días me llaman y me dicen 'fuiste declarado el comprador del día y te vamos a hacer una retribución de 500 mil pesos a tu cuenta”.

Luego, continuó agregando información sobre el caso: “Le di el usuario, el código y a los 45 minutos me llama Gonzalo, el oficial de cuenta mío, y me dice '¿cómo pediste un préstamo de 1.700.000 dólares?', le expliqué que yo no había sido y cortó. Me llama a los minutos y me dice que paró los dos créditos pero que la cuenta estaba en cero”.

Qué le pasó a Jorge Martínez

Asimismo, explicó que había ingresado a una plataforma que, según contó, promocionaban Javier Milei y Messi, donde debía realizar un depósito inicial para comenzar a recibir intereses. Después de que le informaran que había acumulado una suma de dinero, volvió a brindar sus datos de acceso y su cuenta terminó nuevamente en cero.

Por otro lado, Martínez habló sobre su presente y destacó el lugar que encontró en La Casa del Teatro, donde aseguró sentirse bien acompañado. Además, contó que mantiene el contacto con sus hijos y sus exparejas y que realiza videollamadas con ellos todas las semanas.