El periodista oficialista Jonatan Viale apuntó duramente contra los funcionarios del gobierno de Javier Milei y dedicó un mensaje directo al ministro de Economía, Luis Caputo, a raíz del discurso sobre el sacrificio de la gestión pública.

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El conductor cuestionó la utilización del término "deslomado" (que acuñó Manuel Adorni antes del escándalo que lo eyectó del gobierno) para describir la labor del equipo gubernamental y contrastó esa postura con los beneficios que gozan los integrantes del Poder Ejecutivo frente a la compleja situación económica de los trabajadores.

"El esfuerzo no lo hace Caputo, lo hace la gente. Punto", sentenció el comunicador, marcando una clara distancia respecto de las declaraciones que salieron desde el oficialismo sobre el desgaste laboral de los ministros y secretarios.

"¿En qué habíamos quedado, Toto? Dijimos que esa palabra estaba prohibida, al menos por 2 años en la República Argentina", comenzó recriminando el periodista afín a Javier Milei antes de describir la situación de la cúpula estatal.

"Muchachos, a ver si entienden, ustedes no se desloman un carajo. La gente es la que se desloma. Ustedes tienen choferes, secretarios, despachos con Nespresso y sueldos de 7 a 10 millones de pesos. Así que ustedes no se están deslomando nada", lanzó con dureza respecto a los haberes y comodidades del gabinete.

Los datos sobre la duración de los salarios

Para respaldar su crítica sobre el impacto económico en la población, el conductor recurrió a las cifras de un relevamiento elaborado por la plataforma Bumeran respecto a la pérdida del poder adquisitivo y el tiempo que rinden los ingresos mensuales en los hogares argentinos.

Según expuso Viale en base a las estadísticas del informe, el panorama salarial refleja que el 28% de los trabajadores cobra y destina automáticamente la totalidad de sus ingresos a pagar cuentas pendientes. A su vez, el desglose mostró que a un 15% de los encuestados el dinero le rinde menos de una semana, al 9% le dura una semana, al 21% le alcanza para dos semanas y al 18% le cubre tres semanas.

De acuerdo con esos mismos registros, apenas al 9% de las personas consultadas el salario le permite cubrir todo el mes. "De ahorrar, ni hablemos", enfatizó el periodista, quien sumó además que el 44% de los recursos se destina directamente al pago del alquiler.

La advertencia sobre la comunicación del oficialismo

Hacia el final de su descargo, Viale recomendó a los dirigentes oficialistas ser más cautos con sus declaraciones públicas y evitar mensajes que generen malestar social. "No digan estas cosas, piensen a la hora de declarar. Usen la cabecita que Dios les dio, con todo respeto", expresó al evaluar el impacto político de las frases gubernamentales.

En esa misma línea, el periodista cerró con una metáfora futbolística y estratégica sobre la gestión comunicacional de la administración: "Cuando el enemigo se equivoca, traten de no interrumpirlo. Los goles son allá, no acá. No se hagan los goles en contra. Si el enemigo cava su propia fosa, ¡no le saquen la pala! A veces la mejor jugada es no hacer nada".