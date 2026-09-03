El periodista ultra oficialista Jonatan Viale analizó en Radio Rivadavia la coyuntura política y la agenda pública impulsada por la gestión del presidente Javier Milei. Durante su intervención, el comunicador se refirió a los temas que busca instalar el oficialismo de cara a los próximos desafíos electorales y planteó reparos sobre la efectividad de ese enfoque frente a la situación cotidiana de la sociedad.

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En su exposición, el conductor repasó los tópicos destacados del debate público reciente y advirtió que la promoción de determinados eventos de impacto mediático no sustituye las demandas materiales de la ciudadanía.

La agenda mediática frente a la realidad económica

Al hacer referencia al tratamiento de la actualidad en su programa, Viale expresó: "Esa enumeración que le hizo Gasulla... Es la que quiere promocionar el gobierno, que es: el Papa... Lo que le gusta a Lucas, ¿no? Que estábamos hablando ayer". Con ese marco, describió los temas que suelen ocupar el centro de la escena discursiva oficialista.

"El Papa en Argentina, la Fórmula 1, Malvinas... Todo es maravilloso", comentó el periodista sobre las iniciativas y anuncios que la administración nacional busca poner en relieve ante la opinión pública, contrastándolos con las prioridades de la población.

El factor determinante para el electorado

En cuanto a la definición del voto en las urnas, Viale subrayó que la variable económica resulta decisiva para cualquier resultado político. "Pero como diría acá mi amigo, que se pone nervioso, al final del día el voto se consigue si la gente vive mejor. No con la Fórmula 1, no con el Papa, que está bien. Siempre, pero siempre, pero siempre es la economía, estúpido. Siempre", manifestó.

Hacia el cierre de su intervención, el periodista concluyó con una recomendación respecto a la dinámica política: "Mientras tanto, les recomiendo que apelen a ese viejo proverbio inglés, que es: dale suficiente cuerda y probablemente se ahorcarán solos".