Jueves 3 de Septiembre del 2026 Jue 3 Sep
Cotizaciones
Dólar Oficial $1530
Dólar Tarjeta $1989
Dólar Blue $1545
Dólar CCL $1587.4
Euro $1688.03
Riesgo País 496
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Jonatan Viale

Joni Viale y las elecciones 2027: la advertencia a Javier Milei sobre su reelección y el modelo libertario

Jonatan Viale analizó la estrategia del oficialismo en Radio Rivadavia y remarcó que el voto electoral dependerá de las condiciones de vida.

03 de septiembre, 2026 | 10.00
Por
Redacción El Destape

Redacción El Destape

El periodista ultra oficialista Jonatan Viale analizó en Radio Rivadavia la coyuntura política y la agenda pública impulsada por la gestión del presidente Javier Milei. Durante su intervención, el comunicador se refirió a los temas que busca instalar el oficialismo de cara a los próximos desafíos electorales y planteó reparos sobre la efectividad de ese enfoque frente a la situación cotidiana de la sociedad.

En su exposición, el conductor repasó los tópicos destacados del debate público reciente y advirtió que la promoción de determinados eventos de impacto mediático no sustituye las demandas materiales de la ciudadanía.

MÁS INFO

La agenda mediática frente a la realidad económica

Al hacer referencia al tratamiento de la actualidad en su programa, Viale expresó: "Esa enumeración que le hizo Gasulla... Es la que quiere promocionar el gobierno, que es: el Papa... Lo que le gusta a Lucas, ¿no? Que estábamos hablando ayer". Con ese marco, describió los temas que suelen ocupar el centro de la escena discursiva oficialista.

"El Papa en Argentina, la Fórmula 1, Malvinas... Todo es maravilloso", comentó el periodista sobre las iniciativas y anuncios que la administración nacional busca poner en relieve ante la opinión pública, contrastándolos con las prioridades de la población.

El factor determinante para el electorado

En cuanto a la definición del voto en las urnas, Viale subrayó que la variable económica resulta decisiva para cualquier resultado político. "Pero como diría acá mi amigo, que se pone nervioso, al final del día el voto se consigue si la gente vive mejor. No con la Fórmula 1, no con el Papa, que está bien. Siempre, pero siempre, pero siempre es la economía, estúpido. Siempre", manifestó.

Hacia el cierre de su intervención, el periodista concluyó con una recomendación respecto a la dinámica política: "Mientras tanto, les recomiendo que apelen a ese viejo proverbio inglés, que es: dale suficiente cuerda y probablemente se ahorcarán solos".

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Tendencias
Las más vistas