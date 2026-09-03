El periodista ultra oficialista Jonatan Viale analizó el escenario político actual y lanzó una fuerte advertencia a la administración encabezada por Javier Milei. Ell conductor afín al presidente remarcó que el oficialismo cuenta con un contexto favorable tanto a nivel local como internacional, por lo que su principal objetivo debería ser evitar errores propios no forzados y controversias innecesarias en el debate público.

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"Muchachos, ustedes lo único que tienen que hacer es no equivocarse. Le digo al gobierno: dejen que los demás hagan esto", planteó Viale, recomendando dejar que los adversarios políticos continúen con sus propias disputas.

Sin embargo, Viale cuestionó la tendencia recurrente de varias figuras del oficialismo y de sus aliados a generar problemas dentro del propio espacio político. "No es fácil porque, siempre lo decimos acá, son una máquina de tirarse tiros en el pie", disparó. En ese sentido, enumeró con nombre y apellido a distintos referentes vinculados al espacio libertario: "Son una máquina: Lilia Lemoine, José Luis Espert, Darío Spagnuolo, Adorni, Cerimedo... Cuando está todo tranquilo, dicen: 'No, tengo ganas de tirarme un tiro en el pie, a ver qué voy a inventar'".

El frente externo y los factores regionales

Para fundamentar su reclamo de prudencia hacia el Poder Ejecutivo, el conductor híper oficialista detalló los factores que considera sumamente beneficiosos para el rumbo general de la gestión. "Ahora, si lo pensás bien, ¡por Dios!, tenés todos los planetas bastante alineados", exclamó, señalando en primer término el respaldo obtenido en el plano exterior: "Tenés a Trump, que te apoya hasta con Malvinas".

Asimismo, sumó a su análisis la situación geopolítica que atraviesa el continente sudamericano, al considerar que existe una tendencia favorable para las ideas de la actual administración. "Tenés la región girando a la derecha: Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Paraguay, Bolivia... Ojo con Brasil. Ojo con Brasil. Ojo con Brasil que puede girar a la derecha", remarcó el periodista al evaluar las distintas administraciones de la región.

Variables económicas y el cierre del editorial

En el plano doméstico, Viale repasó las variables que, según su lectura, consolidan la posición política del gobierno nacional frente a la sociedad. Mencionó la fragmentación de los espacios contrarios a la gestión y destacó el comportamiento de los principales indicadores de la economía: "Tenés a la oposición dividida, tenés a la condenada presa, tenés el riesgo país a la baja, tenés la inflación abajo de dos, tenés al dólar controlado, tenés a Vaca Muerta explotando".

Con esos datos sobre la mesa, concluyó que la administración cuenta con amplios recursos a su favor y no debería complicar su propio camino con polémicas estériles. "¿Qué más querés? No podés perder, hermano. Sos gobierno, tenés la plata del gobierno. Lo único que tienen que hacer es no mandarse eh macanas. No es tan difícil", sentenció. Hacia el final de su intervención al aire, dio paso a un episodio reciente vinculado al ministro de Economía: "Como la de Toto Caputo ayer, escuchá".