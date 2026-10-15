Jonatan Viale reveló lo que saben en el Gobierno sobre la visita del papa León XVI a Argentina: “Está…”

La salud del papa León XIV mantiene en vilo al mundo católico, luego de que sometiera a una intervención quirúrgica para que le fuera extirpado un tumor maligno del pulmón. Si bien la operación fue exitosa, la recuperación que esta le demandará alteró su agenda de forma significativa, por lo que se empezó a rumorear que su visita a Sudamérica podría ser cancelada.

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Desde luego, esto movilizó a muchos fieles en Argentina, quienes mostraron suma preocupación con la posibilidad de no poder ver en persona al sumo pontífice. A raíz de esto, muchos medios y periodistas fueron compartiendo la información que tienen, incluyendo a Jonatan Viale, quien reveló lo que una fuente gubernamental le comentó al respecto.

La visita del papa a la Argentina estaría caída, según Jonatan Viale.

¿Qué dijo Jonatan Viale sobre la visita del papa?

"Me están escribiendo: 'visita totalmente caída a la Argentina'", expuso sin atenuantes, para luego profundizar: "Dos fuentes muy importantes del gobierno nos confirman que recibieron un mensaje del Vaticano, que obviamente no es oficial, donde se dispondría en las próximas horas que el Papa suspende su gira por Sudamérica hasta que se recupere completamente".

"Te digo, es lo más sensato", opinó Cristina Pérez al respecto. "Le dijeron a Milei hoy a la mañana que hubo una junta médica en el Vaticano y que la opinión unánime de esa junta médica es que el Papa no debe viajar hasta nuevo aviso, mucho menos teniendo en cuenta que es tan exigente la visita", prosiguió Viale.

En ese sentido, su compañera aportó: "Claro, es que ese es el tema. Recién entrevisté a Santiago Lange, que lo operaron de lo mismo que el Papa, le sacaron el mismo lóbulo pulmonar, esto fue en 2015. Le dijeron que por un mes no podía viajar en avión. Por un mes. Imaginate 13 vuelos, porque el papá tiene 13 vuelos en la gira".

"Son 47 horas de vuelo que tiene que meter en 12 días", mencionó Viale, para luego repasar todos los tramos que debe hacer León XIV, para dar cuenta de lo exigente del viaje.