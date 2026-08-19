Jonatan Viale quiso defender a Milei, pero lo terminó hundiendo: "Tres camperas y pelo raro"

En los últimos diez días, la ausencia del presidente Javier Milei de la Casa Rosada generó todo tipo de especulaciones. Desde el arco opositor incluso se llegó a hablar de supuestos problemas de salud mental del mandatario, mientras que desde el Gobierno la explicación oficial fue que Milei se encontraba en la Quinta de Olivos abocado a la escritura de un libro, motivo por el cual no se acercaba a Balcarce 50.

En medio de ese clima de rumores, Jonatan Viale decidió salir a bancar al Presidente desde su programa de radio. El conductor buscó relativizar las críticas apuntando a que, según su lectura, el gobierno anterior había mostrado situaciones mucho más graves que una simple ausencia de agenda pública.

Viale salió a defender a Milei, otra vez.

El comentario que terminó jugando en contra

Sin embargo, en el intento de correr el eje de la discusión, Viale no pudo evitar poner sobre la mesa justamente las rarezas que rodean la imagen del Presidente. "¿De verdad ustedes creen que el problema del país sea que Milei use tres camperas? ¿O que tenga el pelo raro? ¿O que esté más gordo?", lanzó al aire, en una frase que buscaba minimizar las críticas pero que terminó reforzando, con sus propias palabras, los mismos señalamientos que pretendía desactivar.

La salida de Viale se dio en medio de un contexto especialmente sensible para el Gobierno: la falta de apariciones públicas del Presidente, sumada a la ausencia de actividad en redes y de contacto con funcionarios durante varios días, había alimentado todo tipo de teorías. Fue recién sobre el final de esa semana cuando desde Presidencia se confirmó que Milei retomaría su agenda pública, con un acto en homenaje a José de San Martín como primera aparición tras el impasse.

El comentario del conductor, lejos de apagar el debate, terminó sumando un nuevo capítulo a la seguidilla de comentarios sobre la estética y las costumbres del mandatario, un tema que en los últimos meses ya había generado repercusión en redes sociales por el uso reiterado de varias camperas superpuestas en actos públicos, más allá de las condiciones climáticas.