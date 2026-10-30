Jonatan Viale le soltó la mano a Milei y ya no le quedan aliados: "Un espanto"

Jonatan Viale lanzó una de las críticas más duras de los últimos tiempos contra el presidente Javier Milei. Desde su programa en TN, el conductor se refirió a la frase en la que el mandatario habló de mandar a los periodistas a la hoguera. Su análisis fue directo y sin vueltas, y dejó una definición que se hizo sentir.

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El tema en cuestión

Viale analizó el discurso en el que Milei planteó que los periodistas debían ir a la hoguera. El conductor no se limitó a marcar su desacuerdo: calificó lo dicho con adjetivos fuertes y planteó consecuencias que, a su juicio, podría generar. Fue una de sus intervenciones más contundentes al aire.

Jonatan Viale fue duro contra Milei en su programa.

“El discurso del Presidente fue un espanto”, afirmó. Y agregó una comparación que buscó dimensionar la situación: “Imaginate si eso lo decía Cristina”. Con esa frase, Viale apuntó a que la reacción habría sido todavía mayor si lo hubiera dicho otra figura política.

Del espanto a lo peligroso

El conductor fue subiendo el tono con cada frase. “No solo un espanto, fue grave. No solo fue grave, fue peligroso”, sostuvo. Y explicó por qué lo consideraba así: “Habilita que un enfermito haga uso de la violencia”.

Viale también cuestionó el concepto de fondo. “La hoguera es lo oscuro, lo contrario a la libertad, al liberalismo”, afirmó. Con esa definición marcó que la imagen no condice con las ideas que el propio Gobierno dice defender.

Para cerrar, dejó una sugerencia dirigida al Presidente. “Sirve admitir el error”, expresó. La opinión de un periodista libertario como lo es Jonatan Viale encienden las alarmas dentro del gobierno. Es conocido que Milei no sabe recibir bien las críticas y esto podría marcar un distanciamiento con uno de sus máximos defensores.

También hay sospechas sobre el alineamiento de Jonatan Viale a Patricia Bullrich. La senadora dijo algo muy parecido acerca de lo que le dijo el mandatario a los periodistas y el hijo de Mauro parece haberse sumado a esas críticas.