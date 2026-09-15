Jonatan Viale apuntó en vivo contra la gestión de Javier Milei y, sobre todo, contra aquellas figuras políticas que niegan la realidad de Argentina.

Durante una transmisión en vivo de Radio Rivadavia, Jonatan Viale apuntó contra la gestión de Javier Milei y, sobre todo, contra aquellas figuras políticas que niegan la realidad de Argentina. Asimismo, expresó que los ciudadanos se dan cuenta de que el discurso que ofrecen las figuras oficialistas está muy lejos de la realidad que atraviesan.

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En ese marco, el periodista se refirió a la negación como un mecanismo para evitar aceptar determinadas situaciones y cuestionó a quienes, según su mirada, niegan problemas que afectan al país: “La negación es un mecanismo de defensa donde la persona no acepta la realidad, así, no hay inflación, no hay pobreza, no hay corrupción, la gente se da cuenta que el político es mentiroso, es un negador compulsivo sistemático y entra en un estado de abandono absoluto”.

Este discurso ocurre en paralelo a un escenario que se prepara para las próximas elecciones presidenciales. En este acto, se definirán distintos cargos en todo el país, entre ellos, como más relevantes, el Presidente y vicepresidente.

Elecciones presidenciales 2027

En 2027, los ciudadanos argentinos volverán a votar para elegir al próximo presidente y vicepresidente de la Nación. Según la legislación electoral vigente, las elecciones generales están previstas para el domingo 24 de octubre de 2027, ya que los comicios presidenciales se realizan el cuarto domingo de octubre anterior a la finalización del mandato.

Elecciones presidenciales 2027 .

Antes de las elecciones generales, podrían realizarse las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) el 8 de agosto de 2027. Sin embargo, esta fecha depende de que las PASO continúen vigentes. En estas elecciones, los distintos partidos o alianzas pueden definir sus candidatos para las elecciones generales. Para ser elegido presidente en primera vuelta, una fórmula debe obtener más del 45% de los votos, o al menos 40% y una ventaja de más de 10 puntos porcentuales sobre la segunda fórmula más votada.