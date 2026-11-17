Jonatan Viale realizó un duro diagnóstico sobre el presente del gobierno de Javier Milei y advirtió que, una vez que terminó la visita del papa León XIV, quedaron nuevamente expuestas las dificultades que atraviesa la administración libertaria. En su editorial en Radio Rivadavia, el periodista sostuvo que los problemas nunca desaparecieron y comparó el escenario que se avecina con un “tsunami” compuesto por cinco olas que podrían complicar al Presidente.

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La primera ola que mencionó fue "la derrota de Bolsonaro en Brasil con fuga incluida, que garantizachequera para el kirchnerismo desde Brasil el año que viene”, mientras que en segundo lugar se refirió al revés electoral de Donald Trump "que abre muchos interrogantes sobre el financiamiento para el año que viene" y en tercer orden estuvo "la caída abrupta de Santiago Peña que, me cuentan, asustó a más de un libertario por la forma en la que terminó el expresidente paraguayo”.

Las cinco olas que golpearon al gobierno de Javier Milei según Jonatan Viale.

La interna con Bullrich y la economía, dos focos de preocupación

El periodista también puso el foco en el enfrentamiento entre Javier Milei y Patricia Bullrich, una disputa que, según consideró, no deja de profundizarse y abre interrogantes sobre el futuro político del oficialismo: “Hay una cuarta ola si querés, de este tsunami, que es la interna con Patricia Bullrich que no para de escalar y genera muchas dudas rumbo al 2027”. Sin embargo, identificó un quinto problema que consideró posiblemente el más importante: la economía. "Sobre una inflación que no termina de ser contenida y genera ruidos por todos lados”, remarcó.

Como ejemplo de la dimensión que adquirió la disputa entre el Presidente y la senadora, Viale citó una publicación del diario británico Financial Times, que puso el conflicto en el centro de la escena internacional: “Javier Milei se enfrenta con la dirigente más popular de su gobierno”. También leyó otro fragmento del artículo: “Las tensiones entre el presidente libertario y su jefa en el Senado ponen a prueba la unidad de la derecha de cara a las elecciones 2027”.