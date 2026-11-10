Jonatan Viale explotó de la bronca tras el discurso del papa León XIV: "Aburrido"

La visita del papa León XIV quedó atravesada por las tensiones políticas argentinas y las diferencias entre el Gobierno y la oposición. En ese contexto, el periodista Jonatan Viale cuestionó en Radio Rivadavia el nivel de confrontación que existe en el país.

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Durante su programa, Viale enumeró distintos episodios que, a su entender, reflejan el clima de enfrentamiento que atraviesa la política argentina. Entre ellos, mencionó la relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel, al señalar que el Presidente no mantiene diálogo con su vicepresidenta y que ni siquiera le habría enviado "el código QR para invitarla" a la misa de León XIV.

También hizo referencia a los cruces entre diputados en el Congreso, a quienes cuestionó por protagonizar enfrentamientos en los que "se tiran con vasos de agua". Además, apuntó contra los insultos de Milei a periodistas. "El Presidente insulta a los periodistas y aparece Fernando Bravo hoy conduciendo, muy divertido. Uno de los periodistas insultados por Milei", señaló sobre la misa en el Monumento de los Españoles.

Jonatan Viale explotó de la bronca tras el discurso del papa León XIV.

El elogio de Viale a León XIV

En contraposición con ese escenario, el periodista destacó la figura del actual pontífice y elogió su manera de relacionarse con la gente. "En el medio de esta locura, viene un Papa hermoso. La verdad que es un dulce de leche. Firme, eh, firme, pero buena onda, sonriente", sostuvo.

Sin embargo, su principal cuestionamiento estuvo dirigido a la interpretación política de los gestos y las palabras de León XIV. "Empezamos: 'No, esto se lo dijo a Milei; no, esto se lo dijo a Cristina'. Todo en clave política. Qué aburrido vivir la vida tan ideologizada", planteó.