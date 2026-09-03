Jonatan Viale explotó contra Toto Caputo y lo destruyó al aire de Radio Rivadavia: "No sé están..."

Jonatan Viale salió con todo contra Luis "Toto" Caputo en su programa de Radio Rivadavia, luego de que el ministro de Economía declarara ante la prensa: "Nos deslomamos para que este cambio continúe y se dé para todos lo más rápido posible". El conductor recordó que, tiempo atrás, el vocero presidencial Manuel Adorni había utilizado una expresión similar y que esa frase no había caído nada bien en la opinión pública.

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¿Qué dijo Jonatan Viale sobre Toto Caputo?

"Qué habíamos quedado, Toto. Dijimos que esa palabra estaba prohibida al menos por dos años en la República Argentina", lanzó Viale, visiblemente indignado por la repetición del término. "Nos sentamos y dijimos 'no usen la palabra deslomado'. Van y usan la palabra", agregó, antes de cuestionar de fondo el uso de esa expresión por parte de los funcionarios.

Jony Viale se enojó mucho por las declaraciones de Caputo.

El conductor fue más allá y apuntó directamente contra las condiciones de vida del funcionario en comparación con las de la sociedad: "A ver si entienden, ustedes no se desloman un carajo. La gente es la que se desloma".

Y sumó detalles sobre los beneficios que, según remarcó, gozan los funcionarios: "Ustedes tienen choferes, secretarios, despachos con Nespresso y sueldo entre 7 y 8 millones de pesos. Ustedes no se están deslomando nada, la gente se está deslomando para que esto salga bien".

Los datos de Jonatan Viale que confirman la crisis económica

Para reforzar su planteo, Viale citó un informe sobre la duración del salario en los hogares argentinos: "Según un informe, el 15% le dura menos de una semana el sueldo, 9% una semana, 21% dos semanas, 18% tres semanas y solo 9% todo el mes". Con ese dato como argumento central, el conductor le recomendó al ministro mayor cuidado a la hora de hablar públicamente: "No digan estas cosas, piensen a la hora de declarar".

Las palabras de Viale se suman a una serie de cruces mediáticos entre distintos comunicadores y funcionarios del Gobierno por el uso de expresiones vinculadas al esfuerzo económico que atraviesa la ciudadanía en el marco del programa económico oficial. Por el momento, ni Caputo ni el equipo económico se refirieron públicamente a los dichos del conductor.