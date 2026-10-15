Jonatan Viale editó un video para acusar a Jon Heguier de golpista y Navarro lo cruzó

Jonatan Viale recurrió este miércoles 14 de octubre a un video editado de Jon Heguier para poder acusarlo de golpista y usarlo como "prueba" en su defensa a la gestión de Javier Milei, trazando un recorte malicioso sobre los dichos del periodista para acomodarlo a su editorial.

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"¿Qué hará mañana el peronismo? Ahora vamos con este tema. ¿Qué hará mañana el peronismo? Quilombo, sesión especial con marcha afuera del congreso para voltear el DNU 70. ¿Por qué? Porque creen que de esa manera cae el gobierno", expuso el conductor, quien luego pasó el aire un tape de Heguier hablando de esa posibilidad, aunque omitiendo que en realidad reproducía algo que le manifestó un funcionario.

"A confesión de parte, relevo absoluto de pruebas. 'Si se cae el DNU 70, se cae el gobierno, que se caiga el gobierno'. ¿Qué es el DNU 70 que tanto se habla? Derogación de la ley de alquiler. Derogación de la ley de abastecimiento. Derogación de la ley de góndolas. Más internet satelital, Starlink hay que hacerlo pelota. Cielos abiertos para competencia de Aerolíneas, que vuelva el monopolio de Aerolíneas. Receta electrónica digital para medicamento. Posibilidad de contratos en dólares. Este fue el primer mega DNU que sacó Milei", completó Viale.

La respuesta de Roberto Navarro

El cruce de Roberto Navarro a Jonatan Viale.

Anoticiado del deleznable obrar tanto de Viale como de la producción de su programa en TN, Navarro se explayó en redes sociales para cuestionar su accionar y retarlo a que sitúe el extracto completo, donde su colega deja en claro que no fue una expresión a título personal.

"Jonatan Viale, poné un tape de Jon Heguier en el que cuenta que un funcionario de Rosada le dijo 'si voltean el DNU el gobierno se cae'. Viale dice que Joni es golpista. Nunca sé si el lechoso es más boludo que hijo de puta o al revés", lo fulminó.