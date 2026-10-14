Jonatan Viale contó la verdad detrás del dato con el que se regodea el gobierno de Milei: "No hay mucho..."

Este martes 13 de octubre, el INDEC hizo pública la inflación de septiembre, la cual resultó ser de 1,9%, registrando un alza de 0,2% respecto del índice de precios al consumidor (IPC) de agosto. Tal y como ocurre en cada entrega mensual, el informe suscitó análisis de todo tipo, tanto desde la esfera política como desde la mediática, con observaciones hasta contrapuestas.

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Esto quedó demostrado, por ejemplo, en las diferentes miradas que tuvieron sobre este hecho el ministro de Economía, Luis Caputo, y el reconocido periodista Jonatan Viale. El primero de ellos se regodeó por lo que arrojó el INDEC, alegando que "la inflación de septiembre fue (...) la más baja para el mes en 9 años"; que "la inflación núcleo fue de 1,7% en el mes, en tanto los precios regulados y los estacionales tuvieron una variación de 2,3% y 2,9%, respectivamente" y que "la división Prendas de Vestir y Calzado tuvo una variación de 1,4% mensual y 10,3% interanual". Sin embargo, el segundo dejó en claro que esto no es suficiente.

Toto Caputo y su tuit sobre la inflación de septiembre.

¿Qué dijo Jonatan Viale sobre la inflación de septiembre?

Durante la más reciente emisión de su programa en TN, Jonatan Viale hizo una observación más que picante sobre el informe del INDEC. Fue cuando su compañero comentó que "Caputo dijo en Twitter que la inflación de septiembre fue 1,9%, 'la más baja para el mes en 9 años'", marcando que "compara septiembre con septiembre".

En ese sentido, el conductor relativizó: "Si, bueno... Yo creo que no hay mucho para festejar, ¿no? Teniendo en cuenta esto, que en un contexto de ajuste no perfora el 2%...". Si bien marcó que entiende que 1,9% o 1,7% efectivamente lo hacen, aclaró que se refiere a una cifra más cercana al uno y que no esté tan en el límite.