Joaquín Levinton volvió a trabajar en El Trece y contó su verdad: "Hubiese sido peor"

En medio del escándalo que atraviesa Joaquín Levinton por una denuncia en su contra sobre presunto abuso sexual, decidió regresar a la pantalla de El Trece y hablar sobre los hechos.

El líder de la banda Turf, Joaquín Levinton, regresó al estudio de El Trece tras ser denunciado por presunto abuso sexual. En ese marco, luego de la emisión de Es Mi Sueño, el cantante compartió unas palabras respecto al momento que está atravesando.

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Asimismo, comenzó su discurso detallando la angustia que atraviesa en esta etapa: “Esto es una pesadilla para mí, pero sin el apoyo hubiese sido peor. Poder salir a la calle, hacer mi vida normal, salir a sacar al perro y que la gente me diga que me banca es lo que importa. Hace 30 años que hago música para alegrarlos y es lo mismo que vengo a hacer acá”.

Luego, cerró el tema señalando que la causa ya se encuentra en el juzgado. Asimismo, cuestionó la manera en la que se viralizó lo sucedido: “No es para hacer mediático algo así. Está en el juzgado, lo siguen los abogados. Considero que la acusación es muy seria y merece esa seriedad”.

La denuncia contra Joaquín Levinton

El cantante y líder de Turf, Joaquín Levinton, fue denunciado por una mujer que aseguró haber mantenido un vínculo con él entre 2015 y 2020. Según detalla la presentación judicial, la denunciante lo acusó de violencia física y psicológica, abuso sexual y amenazas.

Tras conocerse la denuncia, Levinton negó las acusaciones y dio su versión a través de sus redes sociales. El músico sostuvo que la mujer nunca fue su pareja y afirmó que se trató de una relación circunstancial. También aseguró que ella lo acosa desde hace años y que cuenta con capturas y otras pruebas que, según su versión, respaldan su denuncia por acoso.

El cantante posteriormente se presentó ante el juzgado que interviene en la causa y manifestó que está a disposición de la Justicia. Además, recordó que en 2023 ya había existido una denuncia de la misma mujer y que aquella investigación fue archivada en 2024.