Abel Pintos sorprendió al tomar una postura sobre la denuncia contra Joaquín Levinton: "Me parecen..."

En medio de la fuerte repercusión que generó la denuncia por presunto abuso sexual contra Joaquín Levinton, uno de sus compañeros de jurado en Es mi sueño (El Trece) rompió el silencio y sorprendió con su postura frente al tema.

{{{htmlAmp}}}

La reacción de Abel Pintos

Consultado por LAM (América TV) sobre la situación de su colega, Abel Pintos eligió no profundizar sobre los detalles de la denuncia, manteniendo la prudencia que suele mostrar frente a temas sensibles. "No opino nada, no lo vi. No opino nada, porque me parecen temas delicados", expresó, dejando en claro que prefiere no pronunciarse sin conocer a fondo lo sucedido.

El vínculo que tiene con Levinton fuera de cámaras

El cantante también aclaró cuál es la relación real que mantiene con su compañero de jurado más allá de las grabaciones del programa. "No hablamos por teléfono, tenemos buena onda con mis compañeros, pero no tenemos casi onda fuera del programa", precisó, marcando una clara distancia entre el vínculo laboral y la vida personal de ambos.

Pese a esa distancia fuera de cámara, Pintos remarcó el lugar que ocupa Levinton dentro de Es mi sueño. "Coincido con Guido, Joaquín es una persona conocida por nosotros y muy querida y por eso se genera esto", sostuvo, en referencia al impacto que generó la noticia entre quienes comparten el día a día del programa con el cantante de Turf.

El pedido de prudencia

El músico insistió en la necesidad de evitar sacar conclusiones apresuradas mientras el caso sigue su curso. "Son temas delicados. Hay que dejar que transcurran en los contextos que tienen que transcurrir, de la manera correcta", afirmó, reforzando su postura de no adelantarse a lo que determine la Justicia.

Abel Pintos habló sobre la postura de Es Mi Sueño.

Su deseo sobre la continuidad de Levinton

Consultado puntualmente sobre el futuro de su compañero en el ciclo, Pintos fue directo y no esquivó la pregunta. "Me gustaría que Joaquín continúe en el programa", afirmó, dejando en claro cuál es su postura personal respecto a la permanencia del cantante en Es mi sueño, más allá del proceso judicial que atraviesa.