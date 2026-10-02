Yanina Latorre reveló lo que le dijo la denunciante de Joaquín Levinton en privado: "Me pidió que no lo cuente"

Yanina Latorre volvió a quedar en el centro de la polémica al revelar detalles de una conversación privada que mantuvo con Paula, la mujer que denunció a Joaquín Levinton por presunto abuso sexual. La panelista contó que la denunciante la contactó de manera directa y le pidió reserva, pero decidió hacer público parte de aquel intercambio y dejar en claro qué impresión le había dejado.

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Un mensaje cerca de la medianoche

Durante la emisión de Sálvese quien pueda (América), Latorre explicó que el primer contacto llegó tarde, mientras ella estaba compartiendo una cena. Aunque a esa hora suele evitar las charlas de trabajo, aceptó seguir el diálogo. "Me escribió a las 23.30. Yo estaba en una comida, a esa hora ya no quiero hablar, le dije que estaba en una comida, me fui hablando con ella, me pidió que no lo cuente", relató.

Joaquín Levinton salió a defenderse tras la denuncia.

Según su versión, la confidencialidad duró poco: a la mañana siguiente, Paula le escribió a Pía mientras estaba al aire junto a Georgina y le transmitió exactamente lo mismo que le había confiado a ella la noche anterior.

Lo que le habría dicho sobre Levinton

Fue entonces cuando la conductora decidió contar qué le había dicho la mujer en aquella charla. De acuerdo con su relato, la denunciante se refirió a aspectos de la vida íntima del líder de Turf, aunque Latorre aclaró que nada de lo que escuchó implicaba una conducta delictiva.

"A mí me dijo que a él le gustaban los traperos, me dijo que era homosexual, que se acostaba con hombres y mujeres. Pero todo eso no es un delito", sostuvo.

"A mí me suena más a un despecho"

Después de exponer esos dichos, Latorre fue tajante al dar su lectura sobre la situación y sobre las motivaciones de la denunciante: "A mí me suena más a un despecho".

La frase generó un debate inmediato en el estudio. Martín Salwe tomó la palabra y apeló a su experiencia periodística para marcar una diferencia con otros casos que le tocó cubrir. El periodista recordó los móviles en vivo que hizo con mujeres que denunciaron violencia de género y señaló qué elemento, a su entender, no aparecía en el testimonio de Paula.

"Yo compartí muchos móviles en vivo con denunciantes de violencia de género y a mí lo que me impacta, que no escucho en la voz de esta mujer, es: 'Denuncio para que no vuelva a ocurrir a otra mujer, denuncio porque no quiero que se repita'", expresó.

Un caso que sigue sumando voces

Las declaraciones de Latorre y Salwe se suman a la repercusión que generó la denuncia contra Joaquín Levinton, un caso que mantiene la atención del ambiente artístico y sobre el que distintas figuras públicas se pronunciaron en las últimas horas, mientras se aguardan novedades sobre su evolución.