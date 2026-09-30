Joaquín Levinton rompió el silencio y habló sobre la denuncia en su contra: "Quiero contarles"

Joaquín Levinton rompió el silencio y habló sobre la denuncia penal en su contra por presunto abuso sexual con acceso carnal y amenazas.

Joaquín Levinton atraviesa una polémica luego de que saliera a la luz una denuncia penal en su contra por presunto abuso sexual con acceso carnal y amenazas. A raíz de este hecho, el cantante de Turf compartió un comunicado en sus redes sociales.

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En ese marco, Levinton aseguró que la situación es muy diferente a lo planteado: “Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta. Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco”.

Comunicado de Joaquín Levinton en su cuenta de Instagram.

Asimismo, sostuvo que no se trata de la primera vez que lidia con un conflicto relacionado a esta persona: “Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes”.

Finalmente, señaló que la situación le genera mucha angustia: “Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo. Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”.

La denuncia contra Joaquín Levinton

Joaquín Levinton fue denunciado por una supuesta expareja por abuso sexual con acceso carnal y amenazas. La presentación fue realizada ante la Justicia porteña y quedó bajo investigación del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50. La mujer sostuvo que mantuvo una relación con Levinton entre 2015 y 2020 y relató presuntos episodios de violencia física y psicológica.

Según el contenido de la denuncia difundido públicamente, la mujer afirmó que durante ese período habría sido sometida a situaciones de violencia, consumo forzado de drogas y relaciones sexuales que, según su relato, no fueron consentidas.