La Joaqui ya fue: Luck Ra estaría saliendo con una importante figura de Telefe

Una figura muy reconocida de Telefe rompió el silencio y habló sobre el rumor de un supuesto romance con el cantante Luck Ra.

Durante una transmisión en vivo de A La Barbarossa (Telefe), Julieta Poggio habló sobre su actual participación en MasterChef Celebrity y aprovechó la oportunidad para aclarar los rumores de un posible romance con el cantante de cuarteto, Luck Ra.

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En ese marco, la ex participante de Gran Hermano se refirió a las situaciones que comparte con el cantante durante las grabaciones y explicó de dónde surgieron las especulaciones sobre un supuesto vínculo amoroso entre ambos: “Pasa que un día cocinamos juntos y, obviamente, después de que cocinas de lo único que hablas es del plato, de cómo podría haber quedado, de qué le podríamos haber puesto”.

Luego, la bailarina aclaró que su vínculo con Luck Ra es únicamente de amistad y explicó desde cuándo se conocen: “No quiero spoilear mucho pero si nos vieron juntos es por eso. Jamás pasó nada. Lo conozco hace un montón, desde que grabamos el video de la Morocha juntos que nos llevamos bien. Perdón por pincharles el globo pero no es mi estilo. No hay ningún romance por ahora”.

Juli Poggio fue la primera accidentada de MasterChef Celebrity

Juli Poggio sufrió un accidente durante su participación en MasterChef Celebrity. La participante se quemó la mano con aceite caliente mientras preparaba su plato y terminó con una ampolla. Después contó que la lesión incluso le provocó una baja de presión al verla.

El momento quedó registrado durante el programa emitido el martes 29 de septiembre. La bailarina se mostró afectada por el dolor y rompió en llanto, mientras Wanda Nara se acercó para ayudarla y le consiguió una crema para la quemadura. A pesar del accidente, Juli pudo continuar con la preparación y terminar su plato.

Además, después del accidente Juli recibió atención del personal médico de Telefe y terminó la preparación con la mano vendada. Luego presentó su plato ante el jurado y recibió devoluciones de Maru Botana y Germán Martitegui.