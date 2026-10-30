Jimena Barón quebró en llanto tras anunciar una inesperada noticia: "Me pasó algo con..."

Jimena Barón emocionó a sus seguidores tras revelar una emotiva noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

A través de sus historias de Instagram, Jimena Barón anunció que se convirtió en abuela perruna luego de que su mascota Lucy diera a luz a cinco cachorros. La actriz compartió distintos momentos del parto y no pudo contener las lágrimas ante la emoción de acompañarla durante todo el proceso.

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Según contó, antes de dar a luz, Lucy intentaba meterse en la cama que comparte con Matías Palleiro o en la cuna de Arturo. Por ese motivo, decidieron prepararle un espacio especial en el living: “Te dejó parir en su sillón blanco y te dejó su almohada personal. Es mi demostración de amor más grande”.

La perra de Jimena Barón, Lucy, tuvo cinco cachorros.

La experiencia también despertó recuerdos de su propio parto. Entre lágrimas, compartió una reflexión sobre su experiencia con la maternidad: “Me pegó mal esto. Yo parí hace poco, es terrible. También me pongo a pensar en lo que tenemos que atravesar las mujeres a diferencia de los hombres”.

Las emotivas palabras de Jimena Barón tras el parto de su perra Lucy

Luego, le dedicó unas emotivas palabras a Lucy y reconoció el vínculo especial que construyó con ella: “Yo no quería perros. Me pasó algo con vos, particularmente vos. Hoy pienso que teníamos que atravesar esto juntas. Pienso que nos elegimos”.

Por último, la actriz volvió a expresar su emoción por haber podido acompañarla durante el nacimiento de sus cachorros: “Acompañarte es un regalo de la vida que no esperaba, pero ya vengo entendiendo esto de que la vida da momentos inesperados todo el tiempo, y este Lucy, es una bendición. Gracias por hacerme abuela, por dejarme estar con vos toda la noche de pre parto, por traerme de vuelta al corazón mi propio parto que fue hace no tanto, mi segundo parto, igual que vos. Ahora en casa hay una que me entiende perfecto y yo a ella”.