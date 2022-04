Jim Carrey piensa en dejar la actuación

El actor estadounidense Jim Carrey dijo que piensa en dejar la actuación tras el estreno de "Sonic 2, la película", la cinta animada a la que le pone voz.

"Bueno, me retiro. Sí, probablemente. Estoy siendo bastante serio”, dijo Carrey, de 60 años, en una entrevista con Acces Hollywood y citado por el sitio estadounidense Variety, tras lo cual acotó: "Depende. Si los ángeles traen algún tipo de guion escrito con tinta dorada que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar, pero me tomaré un descanso".

En ese sentido, el intérprete explicó: "Realmente me gusta mi vida tranquila y realmente me gusta poner pintura sobre lienzo y realmente amo mi vida espiritual y siento que, y esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra celebridad: Tengo suficiente. He hecho suficiente. Yo soy suficiente"

Con una carrera forjada en la comedia, Carrey saltó a los primeros planos con sus protagónicos en "La Máscara", "Tonto y re tonto" y la saga de "Ace Ventura". Sin embargo, también supo armar muy buenos papeles dramáticos en películas como "The Truman Show", "El número 23" o "El eterno resplandor de una mente brillante".

Con información de Télam