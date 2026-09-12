Yanina Latorre saca a la luz la verdad del romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi:

Yanina Latorre volvió a poner el foco en uno de los escándalos más comentados del último tiempo. La panelista se refirió sin filtro a las recientes declaraciones de Andrés Gil sobre su affaire con Gimena Accardi, y dejó una serie de definiciones que reavivaron un tema que muchos daban por cerrado.

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Un affaire que nunca terminó de apagarse

Meses atrás había trascendido que Andrés Gil fue el tercero en discordia en la separación entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez. El escándalo generó un fuerte revuelo mediático en su momento, aunque con el correr del tiempo pareció quedar atrás. Sin embargo, unas declaraciones recientes del propio actor volvieron a instalar el tema en la agenda.

El triángulo amoroso entre Andrés Gil, Gime Accardi y Cande Vetrano.

Lo que dijo Latorre sobre la relación entre los cuatro

En su ciclo, Yanina Latorre analizó la situación y remarcó que hubo mucho cuidado a la hora de contar lo sucedido entre Gil y Accardi. Según explicó, ambos se equivocaron y esa equivocación terminó derivando en la separación, sin que la prensa haya inventado nada, algo que en su momento se intentó instalar.

Latorre no se guardó nada al hablar del tema. "Andrés, bancala, macho. Se mostraban los cuatro como hermanos, eran íntimos. Se equivocaron Gime y él", sostuvo, apuntando directamente contra la reacción del actor. Y agregó una definición que terminó siendo la más contundente: "Tiene que agradecer que no se contó todo, se los respetó un montón".

La sorpresa por las palabras de Gil

Lo que más llamó la atención de Latorre fue el enojo del actor frente a un tema que parecía saldado. "Ahora Andrés acaba de decir que era verdad, que lo perdonó la mujer. No lo traemos nosotros. No sé por qué le enoja tanto esto", cuestionó, dejando en evidencia que, para ella, la polémica resurgió por las propias declaraciones del actor y no por una nueva versión de la prensa.

El actor había hablado en una entrevista reciente, donde intentó despegarse del escándalo. "Pasó hace un montón de tiempo, entiendo que estas cosas reflotan, no sé por qué ahora", expresó. Además, remarcó su presente junto a Cande: "Con Cande aclaré todo lo que tenía que aclarar en su momento. Estamos muy bien. Nos conocemos hace muchísimo tiempo y pasamos muchas situaciones como pareja porque somos una pareja real. Ahora estamos disfrutando todo lo que supimos conseguir".