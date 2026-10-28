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Irreconocible: sorpresa absoluta por las fotos que se conocieron de Juan Minujín

El actor Juan Minujín compartió sorpresivas imágenes en sus redes sociales.

28 de octubre, 2026 | 11.53
Juan Minujín

Juan Minujín sorprendió al mostrar imágenes del proceso de caracterización que atraviesa para convertirse en Guillermo Coppola en la serie de Disney+. El actor compartió un video que permite seguir paso a paso el trabajo de maquillaje, peluquería y detalles faciales que modifican su apariencia. En medio de la transformación, Minujín llega a verse irreconocible, aunque el resultado final vuelve a mostrar el parecido con el histórico representante.

A través de su cuenta de Instagram, Minujín publicó un registro del trabajo que realiza el equipo de caracterización antes de cada jornada de grabación. El video comienza con el actor sin maquillaje y muestra, en cámara rápida, cómo su rostro va cambiando hasta adquirir los rasgos de Coppola. "Magia pura para transformarme en Coppola", escribió el intérprete al compartir las imágenes.

Además, destacó el trabajo de los profesionales que participan del proceso y reveló cuánto tiempo demanda cada sesión. "Jornada tras jornada este equipo de genias y genios hacía esta danza de casi cuatro horas (en ese espacio mínimo) para que todo se vea increíble", expresó sobre la tarea de los maquilladores y caracterizadores.

El actor también describió la experiencia como "una de las convivencias más intensas" de su carrera, en referencia al tiempo que comparte con el equipo durante las grabaciones.

Juan Minujín junto a Guillermo Coppola, a quien interpreta.

Juan Minujín reveló cómo construyó al personaje

En otra publicación, también celebró la oportunidad de trabajar con profesionales especializados en caracterización y compartió una imagen junto al propio Coppola, a quien definió como "la fuente de inspiración en persona".

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