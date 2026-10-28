Internas en LN+: dos figuras se dijeron de todo al aire y quedó todo grabado

Dos reconocidos periodistas de TN protagonizaron un tenso cruce en vivo a raíz de un debate sobre el vínculo entre Argentina y Brasil tras la salida de Flávio Bolsonaro del país.

Durante una emisión de Una batalla tras otra (LN+), Fernanda Iglesias e Ignacio Bongiovanni protagonizaron un fuerte intercambio de opiniones al debatir sobre la incertidumbre en el vínculo entre Argentina y Brasil tras la salida de Flávio Bolsonaro del país.

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En ese contexto, Iglesias explicó que prefiere evitar las confrontaciones con determinadas figuras políticas para preservar su tranquilidad: “Yo la verdad que prefiero mi paz mental antes que andar peleándome, que te tratan mal, que te dicen ‘ay, te domaron’, ‘ay, te la pusie…’. La verdad, prefiero no pelearme”.

Sin embargo, su planteo generó una respuesta crítica de Bongiovanni, quien sostuvo que la libertad también implica asumir las consecuencias de las propias decisiones: “Si uno quiere libertad tiene que asumir el costo de la libertad que es la responsabilidad. Uno tiene que ser responsable sino lo que queres es una libertad subsidiada porque cuando vos al político le das ese lugar, el político se frota las manos y avanza”.

Ante el comentario de su compañero, Iglesias reaccionó con indignación y cuestionó lo que interpretó como una responsabilización de los ciudadanos por las acciones de los dirigentes:. “¿Ahora yo tengo la culpa de que los políticos roben? Te falta decir que si salgo con la pollera corta me van a violar”.

Flávio Bolsonaro salió de Brasil rumbo a Estados Unidos

Flávio Bolsonaro, senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, abandonó Brasil junto con su familia y llegó a Miami este miércoles 28 de octubre. El dirigente había perdido el balotaje presidencial frente a Lula da Silva el domingo 25 de octubre. Según la reconstrucción publicada por medios brasileños y argentinos, ingresó a la Argentina por Misiones durante la noche del martes y luego abordó un avión privado desde Puerto Iguazú, con una escala en Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Estados Unidos.

En ese marco, la Dirección Nacional de Migraciones argentina confirmó que Flávio Bolsonaro ingresó al país a las 22:50 horas del martes 27 de octubre, por el puente internacional Tancredo Neves, acompañado por su esposa y sus dos hijas. El organismo indicó que la familia presentó documentación válida para entrar a la Argentina y que no registraba impedimentos legales para hacerlo en territorio argentino.