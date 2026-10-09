Fernanda Iglesias reveló una escandalosa infidelidad de una pareja famosa: "La vivía cagand..."

Fernanda Iglesias sorprendió al revelar una posible infidelidad de la pareja más polémica del momento en un diálogo con Pampito en Puro Show.

Durante una transmisión en vivo de Puro Show (El Trece), Fernanda Iglesias junto a Pampito analizaron la historia de amor entre Facundo Moyano y Candela Arizaga. En ese marco, la panelista reveló un lado de la historia que, hasta el momento, era totalmente desconocido.

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Fernanda Iglesias reveló un dato inédito sobre la relación de Facundo Moyano y Candela Arizaga.

Todo comenzó a raíz del comentario que lanzó el conductor del ciclo: "Ellos dos demostraron que quieren estar juntos, que no pasó nada". Tras esta afirmación, Iglesias fue contundente respecto al vínculo de ambos: "No es así, si él la vivía cagando, metiéndole los cuernos. Hablo de esa ‘historia de amor’. Él para mí le habría pagado a ella porque esto lo beneficia, lo blanquea, es mucha plata, te imaginara. Ella no denunció".

Esta ida y vuelta desencadenó un debate respecto a la pareja más polémica del momento. Asimismo, el conductor le contestó a la panelista: "Están insistiendo en que quieren estar juntos. Me tienen podrido estos dos ridículos, me parecen dos ridículos, dos payasos, dos papeloneros. No quiero que el tipo tenga más nada que ver con plata nuestra".

El vínculo entre Facundo Moyano y Candela Arizaga

Facundo Moyano y Candela Arizaga comenzaron su relación a principios de 2026 y la formalizaron en enero, según informó el entorno de la influencer. Él, dirigente sindical y exdiputado nacional, tiene 42 años, mientras que ella, modelo e influencer rosarina, tiene 23. En agosto, Candela confirmó públicamente el noviazgo y contó que se veían con frecuencia, aunque al principio mantenían el vínculo lejos de la exposición mediática.

En agosto, la pareja atravesó un episodio que tuvo repercusión pública y derivó en una investigación judicial. En septiembre, Candela declaró que ya no estaban juntos. Durante ese período, la Justicia mantuvo una restricción de acercamiento para Moyano mientras avanzaba la investigación.

A comienzos de octubre, ambos volvieron a mostrarse juntos durante un viaje a Madrid y compartieron fotos en sus redes sociales. Moyano publicó imágenes junto a Candela con un mensaje cariñoso, y ella también compartió contenido del encuentro. Las publicaciones volvieron a poner el foco en su relación, aunque la situación judicial seguía vigente según los medios que cubrieron el caso.