El insólito lugar en el que el Pato Galmarini quiere casarse con Moria Casán: "Estoy"

El Pato Galmarini sorprendió con una confesión sobre su futuro con Moria Casán durante la presentación de la serie inspirada en la vida de la actriz. El dirigente político reveló que sueña con celebrar su casamiento con La One en La Bombonera, el estadio de Boca Juniors.

Durante una entrevista con Ya fue todo, de Jotax Digital, Galmarini fue consultado sobre la posibilidad de formalizar su relación con Moria Casán. Sin vueltas, contó que tiene muy claro dónde le gustaría dar el sí: La Bombonera. "Estoy esperando, Riquelme no me llama", bromeó el dirigente, en referencia al presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.

Sin embargo, el deseo del Pato no estaría tan lejos de convertirse en realidad. Según relató, el vicepresidente del club le aseguró que podía conseguirle el estadio para la celebración. "El vicepresidente me dijo que me conseguía la cancha pero por ahora nada. Moria ya está dispuesta", contó Galmarini.

La fantasía del Pato Galmarini para la boda

El dirigente también imaginó cómo sería la celebración en el estadio de Boca y dejó en claro que el fútbol tendría un papel central. "Yo con la camiseta de Boca y Moria creo que también. Todo de Boca, con la 12, por favor, gritando 'Moria corazón'", expresó entre risas.

El insólito lugar en el que el Pato Galmarini quiere casarse con Moria Casán.

La declaración se produjo durante la presentación de Moria, la nueva serie de Netflix basada en la vida de Casán. La producción, realizada en Argentina, tuvo una función especial en el Teatro Lola Membrives antes de su estreno global.