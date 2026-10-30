El insólito accidente que sufrió Nicole Neumann: "Tenía el..."

La modelo Nicole Neumann sorprendió al revelar el angustiante momento que vivió mientras estaba en el baño de un club deportivo.

Durante una transmisión en vivo del streaming Solo con Niki, la modelo y conductora, Nicole Neumann, relató una insólita situación que vivió hace apenas unos días en el baño de un club deportivo. La modelo contó que atravesó un momento de desesperación y dio detalles de cómo terminó el episodio.

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Nicole Neumann en el streaming Solo con Niki.

Según explicó, todo comenzó cuando intentó tirar la cadena del inodoro en el baño del club, pero sus uñas largas le impidieron presionar correctamente el botón: “Voy al baño, uñas larguísimas. No podía tirar la cadena por el cosito que tenés que apretar, entonces meto el dedo (doblado). Cuando lo voy a sacar no me sale, se me trabó”.

Lo que en un principio parecía una anécdota graciosa y absurda, terminó convirtiéndose en un momento sumamente angustiante, especialmente porque, según su relato, no había nadie cerca que pudiera brindarle ayuda: “No entienden la desesperación que me agarró. Tenía el dedo atascado, no me puede pasar esto, no había nadie. ¿Qué iba a ponerme a gritar? Qué papelón”.

El accidente que sufrió Nicole Neumann en el baño de un club deportivo

Además, la modelo contó que los nervios hicieron que comenzara a sentir mucho calor y, en ese momento, pensó en sacar el dedo con fuerza y asumir las consecuencias: “En un momento, me dije: ‘Me saco el dedo, pero lo saco. Chau, saldré sin dedo’, pero no voy a salir con la tapa del inodoro en el dedo”.

Finalmente, afirmó que logró destrabarlo, aunque no sin consecuencias. En ese sentido, detalló que la anécdota terminó con un corte en su dedo: “Tiré tanto, con un dolor, que me corté. Estaba todo ensangrentado. Tiré con tanta fuerza y con un dolor tal que me corté todo el dedo y terminé llena de sangre”. Luego, lanzó un comentario sobre las uñas postizas: “Son divinas las uñas, pero son muy incómodas”.