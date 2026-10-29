Nicole Neumann publicó un fuerte descargo en su cuenta de Instagram y habló sobre una situación problemática que involucra a una de sus hijas.

La actriz Nicole Neumann compartió con sus seguidores de Instagram un duro descargo sobre las problemáticas que atraviesa para tramitar el DNI de una de sus hijas. En ese marco, explicó que, tras finalizar la gestión, no obtuvo respuesta de la entidad: "Me miraron con cara de: 'Señora, está loca'. Dije: 'Listo, habré flasheado que hice el DNI e hice solo el pasaporte', pero ya empezás a dudar de vos misma, ¿viste?".

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En ese contexto, Nicole Neumann explicó que el empleado encargado de entregar el DNI nunca llegó a su domicilio, a pesar de que, según relató, pasó por la zona: “Entró, dio una vuelta por el barrio, se las tomó, nunca me dejó el DNI y encima me deja una constancia de que lo tengo que ir a buscar”.

Descargo de Nicole Neumann en su cuenta de Instagram.

Asimismo, la modelo contó que intentó comunicarse para obtener una respuesta, pero no logró que la atendieran: “Te dicen: 'La opción tanto, sino comuníquese por WhatsApp', no sé qué y te cortan. Listo, no me atendió nadie, bárbaro”. Finalmente, Neumann expresó su hartazgo por los inconvenientes y exigió que vuelvan a entregarle el documento en su domicilio dentro de las próximas horas: “Más vale que vuelvan en 24, 48, 72, 96 horas o no lo sé, porque si no, no sé en qué me voy a convertir”.

Nicole Neumann respondió a la denuncia de su vecino

Nicole Neumann rompió el silencio tras recibir una notificación por un reclamo presentado por un vecino de su chacra en Los Cardales, provincia de Buenos Aires. El conflicto está relacionado con sus perros y con dos corderos que, según contó la modelo, suelen ingresar al terreno lindero. La situación fue relatada por la conductora en su programa de streaming Solo con Niki y luego volvió a referirse al tema durante una entrevista con Desayuno Americano.

Frente a la situación, Neumann decidió reforzar el alambrado de su propiedad para impedir que los animales pasen al terreno vecino: “Pondré un par de alambrados más y listo”. Además, sostuvo que no había hablado directamente con el vecino y manifestó que esperaba que la situación pudiera resolverse sin mayores inconvenientes.