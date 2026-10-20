Cuántos hijos tiene Nicole Neumann: con quién los tuvo

Nicole Neumann junto a sus cuatro hijos: Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su relación con Fabián Cubero, y Cruz, el hijo que tuvo con José Manuel Urcera

La familia de Nicole Neumann ocupa un lugar destacado en la vida pública de la modelo argentina, cuya trayectoria comenzó durante su infancia y se consolidó en las pasarelas. A lo largo de los años, sus relaciones sentimentales y la maternidad también despertaron interés, especialmente por los nombres de sus hijos y sus vínculos familiares.

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Cuántos hijos tiene Nicole Neumann y quiénes son

Nicole Neumann tiene cuatro hijos: Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su relación con el exfutbolista Fabián Cubero, y Cruz, nacido de su matrimonio con el piloto de automovilismo José Manuel Urcera. Las tres primeras son mujeres y el menor de la familia es varón.

Indiana Cubero nació en 2008 y es la mayor de las hermanas. Allegra llegó en 2011, mientras que Sienna es la menor de las tres hijas que la modelo tuvo con el exjugador de Vélez Sarsfield.

El nacimiento de Cruz marcó una nueva etapa familiar para Neumann y Urcera, quienes formaron una familia juntos. De esta manera, la modelo es madre de cuatro hijos de dos relaciones diferentes, un aspecto de su vida personal que suele generar interés entre sus seguidores.

Quiénes son los padres de los hijos de Nicole Neumann

Las tres hijas mayores de Nicole Neumann son fruto de su matrimonio con Fabián Cubero, exfutbolista argentino que desarrolló gran parte de su carrera profesional en Vélez Sarsfield. Durante su relación, ambos se convirtieron en una de las parejas más conocidas del ambiente del espectáculo y el deporte.

Tras la separación, sus vidas tomaron caminos diferentes, aunque mantienen el vínculo como padres de Indiana, Allegra y Sienna. La dinámica familiar y la relación entre sus integrantes continuaron bajo la atención de los medios.

Por su parte, José Manuel Urcera es el padre de Cruz. El piloto compite en el automovilismo argentino y mantiene una relación con la modelo desde hace varios años. Su matrimonio dio paso a una nueva etapa en la vida de Neumann, que volvió a convertirse en madre después de haber criado a sus tres hijas.

Cómo eligió Nicole Neumann los nombres de sus tres hijas

Los nombres de Indiana, Allegra y Sienna tienen historias particulares. La modelo contó en una entrevista con Guido Kaczka que la elección de Indiana surgió de un recuerdo de su adolescencia.

Según explicó, cuando tenía 15 años conoció a una joven llamada Indiana, hermana de la modelo Carola Del Bianco. El nombre le llamó tanto la atención que decidió reservarlo para una futura hija. Años después, cumplió aquella idea cuando nació su primogénita.

La elección de Allegra también estuvo relacionada con el mundo de la moda. Neumann explicó que consideraba opciones como Azul y Coral hasta que escuchó ese nombre en una referencia a la familia Versace. Además, destacó su significado asociado a la alegría. Para tomar la decisión final, consultó a Indiana, que entonces tenía apenas dos años, entre las opciones Coral y Allegra.

En el caso de Sienna, la inspiración llegó de otra figura vinculada al universo de la moda: la actriz británica Sienna Miller. La modelo contó que le gustaba su estilo y su manera de vestir, por lo que decidió utilizar su nombre para su tercera hija.

Indiana, Allegra y Sienna Cubero son las tres hijas mayores de Nicole Neumann. Cada una tiene un nombre elegido por la modelo con una historia particular.

De las pasarelas a la maternidad: la trayectoria de Nicole Neumann

La carrera de Nicole Neumann comenzó a los cuatro años, cuando participó en comerciales publicitarios. A los 12 debutó como modelo de pasarela y se convirtió en una de las figuras más jóvenes del sector en Argentina.

En 1992, una portada de la revista Gente la presentó como una "Lolita", una publicación que generó polémica por su corta edad. Luego trabajó con distintas marcas, participó en campañas gráficas y desfiló en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Con el paso del tiempo, Neumann amplió su presencia en los medios y construyó una carrera que combina moda, televisión y exposición pública. Su historia familiar, con cuatro hijos y dos etapas sentimentales, constituye otra dimensión de una trayectoria que comenzó mucho antes de alcanzar la popularidad televisiva.