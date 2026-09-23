La insólita propuesta para Malvinas que Feinmann planteó en vivo: "Tres banderas"

DuranteTerritorio De Pase por A24, el conductor Eduardo Feinmann abordó el escenario de una eventual negociación diplomática por las Islas Malvinas y trajo al debate una propuesta histórica que involucra a tres naciones. El periodista analizó la posibilidad de conformar una mesa tripartita integrada por la República Argentina, el Reino Unido y los Estados Unidos como garante.

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En el intercambio televisivo, se evaluó cómo podría configurarse una vía de diálogo internacional sobre el archipiélago y cuál sería el papel que asumiría la diplomacia estadounidense en una eventual mediación. La discusión giró en torno a alternativas que contemplen instancias de administración o soberanía compartida bajo supervisión extranjera.

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La alternativa de las tres banderas y el rol de Estados Unidos

Durante el análisis al aire, Eduardo Feinmann planteó la hipótesis de retomar un esquema de entendimiento impulsado décadas atrás por la diplomacia norteamericana. En esa línea, describió la conformación de una mesa de diálogo tripartita y la idea de una presencia compartida en el territorio insular.

"Y quizás la opción, la que proponga Estados Unidos, porque creo que va en ese sentido, es la gran Alexander Haig", sostuvo el periodista al referirse a la iniciativa atribuida al exsecretario de Estado estadounidense. Luego, detalló la composición simbólica y política de esa alternativa: "De las tres banderas: la bandera argentina, la inglesa y la norteamericana".

En su exposición, Feinmann precisó el rol que le cabría a la potencia norteamericana dentro de ese hipotético esquema. Según indicó en la pantalla de A24, la participación estadounidense no tendría como fin el control territorial, "sino para ser garante de esa soberanía compartida o por lo menos de administración compartida".

El obstáculo de la autodeterminación y el antecedente de 1982

A pesar de plantear el esquema, en el debate se remarcó la dificultad concreta de aplicar un modelo de esa naturaleza en el contexto actual. El planteo fue calificado como "casi utópico teniendo en cuenta la posición de los isleños en tanto el Reino Unido no cambie su postura de la famosa autodeterminación".

El conductor también vinculó la propuesta con las decisiones políticas adoptadas durante la guerra de 1982. En ese sentido, recordó el intento de mediación encabezado en aquel momento por Alexander Haig y cuestionó la negativa de las autoridades argentinas de la época a considerar una salida negociada de largo plazo.

"Si la dictadura militar en el año 82, cuando Alexander Haig lo propuso, además lo había propuesto por 30 y pico de años, hoy las Malvinas estarían en nuestras manos", afirmó Eduardo Feinmann. Para finalizar, remarcó la postura de la conducción castrense frente a aquella oportunidad diplomática: "En ese momento la dictadura militar no quiso. Lo que quiso era la guerra. Y ahí nos llevaron".