Feinmann adelantó cuál será la próxima medida de Milei: "Paliza memorable".

El periodista Eduardo Feinmann dio a conocer en Territorio de pase por la pantalla de A24 cuáles son los principales ejes que prepara el presidente Javier Milei para su intervención ante la Asamblea de la ONU. Según afirmó el conductor televisivo a partir de información obtenida directamente desde el Gobierno, el mandatario planea estructurar un mensaje confrontativo frente a las autoridades y delegaciones del organismo multilateral.

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Durante el intercambio al aire con su colega de piso, Feinmann precisó que el mandatario busca generar un fuerte impacto en el recinto internacional y que su discurso estará centrado en cuestionar la agenda global en diversos frentes estratégicos.

Revelaron la estrategia de Javier Milei en la ONU: "Sacudón" y "paliza memorable"

"Sacudón" y "paliza memorable": la definición que maneja la Casa Rosada

Al describir los términos con los que en el oficialismo definen la futura alocución, el periodista remarcó las expresiones textuales que le transmitieron desde el entorno del mandatario libertario sobre la naturaleza de la exposición.

"Me dijeron en el gobierno que hay dos cosas que el presidente tiene en la cabeza. Uno es sacudón. Y la otra palabra que me dijeron es 'paliza memorable'", detalló Eduardo Feinmann durante la emisión, al sintetizar la postura con la que el jefe de Estado encarará su discurso.

El eje Malvinas y los cuestionamientos a la gestión de la pandemia

Entre los tópicos destacados que formarán parte de la presentación, el conductor señaló que la soberanía sobre las Islas Malvinas tendrá un rol protagónico para marcar diferencias con el organismo. Según explicó, la intención presidencial es "darle un sacudón a la ONU con el tema Malvinas".

Asimismo, la intervención abordará la actuación del organismo y de sus dependencias sanitarias frente a la emergencia del coronavirus. "Dicen en el gobierno que en el discurso del presidente le va a pegar una sacudida enorme a la ONU por el tema de la pandemia y cómo la ONU manejó la pandemia", afirmó el conductor, remarcando la inclusión de la OMS dentro de los reproches centrales del mensaje.

La crítica a los "escenarios distópicos" desde el análisis económico

Por último, Feinmann explicó que otro de los puntos sustanciales del discurso buscará impugnar las advertencias globales y las proyecciones que suele difundir la entidad internacional.

El conductor señaló que Javier Milei intentará "demostrar que los escenarios distópicos con los que siempre la ONU quiere asustar no tienen sentido desde el análisis económico". De este modo, concluyó que la meta planteada por el mandatario será la de "dar una paliza memorable a los miembros de la ONU" en el plano conceptual y político.