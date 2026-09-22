El conductor Eduardo Feinmann dio a conocer al aire de Radio Mitre los resultados de un promedio elaborado a partir de cinco encuestas de opinión pública con fecha de cierre al 21 de septiembre. Durante la emisión, el periodista detalló el panorama electoral y los porcentajes de intención de voto que obtendrían las principales fuerzas políticas del país si los comicios se desarrollaran en la actualidad.

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Acompañado en el estudio por la panelista María Isabel Sánchez, el conductor expuso las cifras consolidadas de las diferentes consultoras y analizó el impacto que estos guarismos tendrían en el tablero político, puntualmente en torno a las posibilidades electorales del oficialismo encabezado por el presidente Javier Milei.

Los porcentajes del sondeo electoral

Según el desglose que presentó Feinmann en el estudio, una eventual confluencia entre el oficialismo y el espacio amarillo se posicionaría al frente de las preferencias: "La Libertad Avanza más el PRO se llevan el 40% de los votos", puntualizó el conductor sobre el primer lugar de la medición combinada.

En segundo lugar se ubicaría el espacio opositor peronista. "El peronismo, el 29. O sea, no llega el peronismo todo unido, no llega al 30", remarcó Feinmann. Ante una acotación de Sánchez, quien preguntó si la categoría contemplaba al kirchnerismo, el conductor ratificó: "Todo unido, pero peronismo peronismo, todo peronismo todo unido".

El informe radial también contempló el rendimiento del resto de los sectores políticos y la porción de votantes que todavía no tomó una decisión:

La Libertad Avanza y el PRO : 40% de los sufragios.

: 40% de los sufragios. Peronismo unificado : 29%.

: 29%. Sin definir : 16,9%.

: 16,9%. Resto : 8,3% (sobre lo cual Feinmann comentó: "vaya a saber qué es el resto").

: 8,3% (sobre lo cual Feinmann comentó: "vaya a saber qué es el resto"). Izquierda: 5,6% (definido por el periodista como "casi el 6%").

La proyección sobre una eventual reelección

A partir de la distribución de estos porcentajes, Feinmann evaluó las consecuencias institucionales que arrojaría el sondeo si se trasladara a una votación efectiva inmediata. El periodista calificó los números como una muestra circunstancial y explicó: "En este promedio como foto del día 21 del día de ayer, promedio de cinco encuestas, si hubiera elección, hoy está reeligiendo quizás en primera vuelta el presidente Milei".

De esta forma, la suma conjunta del oficialismo y el PRO alcanzaría una diferencia de once puntos porcentuales por encima del peronismo unificado, en un contexto en el que el segmento de ciudadanos sin definir representa casi el 17% del electorado.