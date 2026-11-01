La insólita justificación de Martín Menem que dejó sin palabras a Majul en vivo: "Crecieron...".

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, fue invitado al programa que Luis Majul conduce por LN+ para hablar acerca de diferentes cuestiones vinculadas al gobierno de Javier Milei.

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En ese contexto, se le consultó por el cierre de diferentes empresas y la caída que viene sufriendo el empleo formal. Ante esa consulta, no solo empleó una justificación con poco asidero, sino que además se jactó de otro parámetro que, aún siendo negativo, lo ponderó como algo positivo y dejó sin palabras al conductor.

¿Qué dijo Martín Menem en el programa de Majul?

"Las empresas que cerraron, cerraron...", comentó el periodista en un pasaje de la nota. Al no obtener respuesta inmediata, buscó proseguir pero fue rápidamente interrumpido: "Y los empleos informales crecieron en más de 510 mil empleos".

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Fue entonces cuando la producción del programa puso en pantalla una nota que daba cuenta de que cerraron más de 32.000 empresas desde que asumió Milei. Tras ello, reiteró: "¿Y las que se abrieron, Luis? ¿Y los empleos informales que son los que más le han ganado a la inflación? Los que evitan el sistema, digo. Hay que poner todo sobre la mesa, Luis".

Sin poder salir de su asombro por la contestación ofrecida, Majul se limitó a asentir y dejó que el invitado prosiga: "A algunos sectores les cuesta más que a otros por la competitividad, la productividad y también los hábitos de consumo. Tengo algunos amigos que me dicen 'che loco, tengo un local y entra menos gente'. '¿Estás vendiendo online?', les digo. 'Sí, eso está creciendo un montón'. Cambian los hábitos también. Cambian los hábitos de consumo, la digitalización, la modernización".

Fue entonces cuando Majul quiso saber la opinión de Leandro Canabe, CEO de Café Martínez: "Comparto que han cambiado los hábitos de consumo. El crecimiento en internet realmente tiene porcentajes muy interesantes, pero no terminan de compensar la caída que hay en la venta del día a día. (...) Tiene que ver con el dinero disponible, justamente, que hoy tienen los los consumidores. Después del año 2024 al día de hoy, se puede ver de alguna manera en la caída de tickets que tenemos en en las distintas sucursales".