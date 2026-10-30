Martín Menem negó otra candidatura dentro de LLA en 2027: "El único candidato es Milei"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, negó que existan dos candidatos a presidente en La Libertad Avanza (LLA) al afirmar que "el único" postulante libertario es el presidente Javier Milei. Sus dichos se conocen después de que la senadora Patricia Bullrich marcara de nuevo diferencias con Casa Rosada e insinuara con una posible candidatura en 2027.

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"No hay dos candidatos en La Libertad Avanza a la Presidencia", dijo Menem durante una reunión en el Congreso con dirigentes de la Federación Universitaria del Río de la Plata (FURP).

Y luego siguió: "Soy vicepresidente del partido a nivel nacional y presidente por mi distrito, que es La Rioja, y te diría que es unánime que el único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei".

El presidente de la Cámara de Diputados aseguró que Milei "es único" e "irrepetible", y planteó que "no va a haber un fenómeno de un outsider, con todos los condimentos" que reúne el economista. "Su nivel académico, lo que genera, su nivel intelectual. Argentina es premiada con Javier Milei como presidente. Lo tienen que aprovechar todos los argentinos, no solo La Libertad Avanza", agregó.

Las declaraciones de Menem se dan una semana después de que Bullrich dijera en una entrevista que se siente "preparada" para ser presidenta de la Nación. "Estoy preparada para ser presidente, pero una tiene que saber esperar su momento”, tiró Bullrich en el streaming de Infobae. "Estamos a un año todavía", agregó sobre una candidatura presidencial.

Sus dichos, que generaron revuelo en Casa Rosada, fueron acompañados días después por un pintoresco spot que subió a las redes sociales en el que también coqueteó con su postulación. El video fue publicado en X y en Instagram, acompañado por la frase: "Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina".

Las diferencias entre Bullrich y el Gobierno

Con la canción "Es un secreto", del grupo de reguetón Plan B, como fondo musical y distintas imágenes del Congreso de la Nación, el spot apunta a fortalecer su imagen y consolidar su identidad política, en un contexto atravesado por las diferencias internas dentro del oficialismo.

El último contrapunto entre Bullrich y Milei fueron las elecciones de Brasil del último domingo. Mientras el Presidente sigue sin reconocer la victoria de Lula Da Silva en el balotaje -y hasta ayudó a huir a Estados Unidos a Flávio Bolsonaro-, la líder del bloque libertario en el Senado sí felicitó al mandatario reelecto.

"La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia. Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación", escribió Bullrich en su cuenta de X.