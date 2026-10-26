La insólita frase de Fantino tras las elecciones en Brasil: "Lula se comió una paliza"

Alejandro Fantino se refirió en su programa de Neura al triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flavio Bolsonaro en Brasil y dejó una lectura que no pasó inadvertida. Si bien reconoció la victoria del dirigente del Partido de los Trabajadores, el conductor apuntó contra quienes celebraban el resultado y remarcó que, desde su perspectiva, el escenario político brasileño dista de ser favorable para el oficialismo.

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“Perfecto, sí, ganó Lula. Pero, de nuevo, para cerrar esto, es simplemente bajarlos un poquitito, ponerlos en la realidad”, comenzó Fantino, antes de dirigirse a quienes festejaban el resultado electoral. “Vayan a festejar, vayan con el padre Paco, está todo bien. Festejen, hagan lo que quieran”, agregó, aunque enseguida advirtió: “Pero no está fácil, muchachos. No está fácil”.

Lula Da Silva fue elegido presidente en Brasil e irá por el cuarto mandato.

La insólita frase de Fantino sobre Lula

El momento más contundente de su análisis llegó cuando el periodista hizo hincapié en la composición del Poder Legislativo brasileño y lanzó una frase que sintetizó su interpretación del resultado: “Lula se comió una paliza histórica en las cámaras”. Desde luego, esto generó una enorme repercusión en redes sociales, ya que fue tomado como una mera excusa para quitarle crédito al triunfo electoral del actual jefe de Estado, quien ostentará ese cargo por cuarta ocasión (algo inusitado para la historia de Brasil).

Por si fuera poco, advirtió: "El continente sigue pintado de celeste y de azul”, en referencia al panorama político latinoamericano. Con ese argumento, el conductor intentó marcar que el triunfo de Lula no necesariamente representa un cambio generalizado en la orientación ideológica de la región.

Fantino también reconoció que algunos espectadores estaban pendientes de su reacción frente al resultado, incluso esperando que se mostrara molesto por la victoria del mandatario brasileño: “Acá vi a varios festejando, a ver si yo me ponía mal y lloraba”, concluyó.