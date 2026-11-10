La insólita foto de Nelson Castro durante la misa del papa León XIV en Córdoba: "No da más"

La visita del papa León XIV a Córdoba dejó una imagen inesperada que tuvo como protagonista a Nelson Castro. Mientras seguía la misa desde el sector de prensa, el periodista buscó una manera de protegerse del sol y su colega Mercedes Ninci lo fotografió.

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Castro estaba sentado junto a una cámara y otros equipos de trabajo cuando se cubrió la cabeza y los hombros con un saco azul. La prenda tapaba por completo su rostro, por lo que Ninci aprovechó la escena para plantearles una pregunta a sus seguidores.

Nelson Castro cubrió la misa del papa León XIV en Córdoba.

Mercedes Ninci reveló quién estaba debajo del saco

"¿Adivinen quién es? Está siguiendo la misa del Papa León XIV en Córdoba con mucha devoción y amor al periodismo, pero no da más con el solazo?", escribió la periodista junto a la foto que publicó en Instagram.

La propia Ninci despejó la incógnita en los comentarios y le dedicó unas palabras afectuosas a su compañero de cobertura: "Es Nelson, sí. ¡Lo amo!".

Castro viajó a Córdoba como parte de la cobertura especial de la gira papal para El Trece y TN. Durante la jornada realizó intervenciones en vivo y recorrió el predio donde se preparó la ceremonia.

La misa del papa León XIV en Córdoba

La celebración se realizó en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el marco de la visita de León XIV a la Argentina. Durante la homilía, el pontífice recordó a figuras de la Iglesia argentina, entre ellas el Cura Brochero y Mama Antula.

En medio de la cobertura de la jornada, la fotografía compartida por Ninci mostró una escena distinta: la de un periodista que intentó resguardarse del sol mientras seguía la misa desde su puesto de trabajo.