La insólita defensa de Mariana Brey a Lerner tras sus dichos: "Ese estado de..."

Alejandro Lerner quedó envuelto en una enorme polémica este último fin de semana, luego de una repudiable analogía que hizo en La Noche de Mirtha. Allí, a la hora de hablar sobre la Argentina y la situación en la que se encuentra, comparó al país con una "mujer abusada" por sus propios dirigentes.

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Desde luego esto generó una gran repercusión en las redes sociales y no fueron pocos quienes condenaron esto. Sin embargo, hubo quienes también se posicionaron del lado del cantante. Ejemplo de ello fue Mariana Brey, quien este miércoles en su programa de Carnaval Stream defendió al artista.

¿Qué dijo Mariana Brey de Alejandro Lerner?

Buscando traducir lo dicho por Lerner, explicó: "Cuando él habla de mujer abusada y hace la comparación con una sociedad argentina, es justamente ese estado de indefensión en el que nos sentimos durante muchísimos años los argentinos, habiendo sido gobernados bajo las reglas de la corrupción durante un periodo muy largo. Por supuesto que no están todos los políticos involucrados en esto, pero sí, lamentablemente, una gran mayoría. Muchos de ellos atravesaron el proceso judicial correspondiente y terminaron detenidos".

"Creo que así es como nos sentimos como sociedad. Cuando él dice esa palabra, que generó tanto repudio, tanta cancelación y demás, no está más ni menos que diciendo, para mí, este estado de indefensión que, repito, sentimos durante muchos años", señaló. Además, ensayó una contraofensiva, al apuntar a "la hipocresía del periodismo que se escandaliza por lo que dice Alejandro Lerner cuando habla de la mujer abusada (...) que es el mismo sector del periodismo que habla de cuestiones de salud mental cuando se refiere al presidente".

En ese sentido, opinó que así como "ese sector del peronismo" piensa en la banalización del abuso, "no piensa que del otro lado hay personas que efectivamente tienen problemas de salud mental, que no es el caso del presidente". "Hay periodistas que se animan a hablar de la locura livianamente, como si nada, como una cosa al pasar, que pueden dar hasta incluso diagnósticos de desequilibrio sin tener ningún tipo de conocimiento", fustigó.