Mirtha Legrand llevó adelante un nuevo programa de La Noche de Mirtha este último sábado, donde contó con invitados de la talla de Marcelo De Bellis; "Pampito"; Marilú Marini; Guadalupe Vázquez y Alejandro Lerner. La participación de cada uno de ellos en los diferentes temas de la mesa no pasó desapercibido, aunque el último de los mencionados lanzó una frase sumamente repudiada en redes sociales.

La misma se dio en el contexto de una charla sobre la situación de la Argentina y las políticas que se implementaron en el país, haciendo especial hincapié en el flagelo de la corrupción. "Yo creo que cuando la corrupción es estructural, después es peor, porque se vuelve cultural y entonces todo el pueblo incorpora que eso es así: no dicen ni que está bien ni que está mal", expuso primeramente el cantante.

Los invitados de Mirtha Legrand para el programa del 29 de agosto.

"En realidad, el país es muy rico. Argentina, si no fuera tan rico como es, creo que ya hubiera explotado hace muchos años. El problema no es cultural, es moral", señaló, haciendo luego un comentario en favor de la gestión libertaria: "A un país que quiere cambiar, si no le damos un poquito de tiempo o una continuidad de un proyecto de país… A mí me gustaría tener claro qué proyecto de país tenemos para hacer el sacrificio que haya que hacer".

La aberrante frase de Alejandro Lerner

Luego de exponer esto, usó una analogía poco grata y más bien repudiable, al mencionar que somos "un país que ha sido violado" y que Argentina es "como una mujer abusada por nuestros propios dirigentes”.

Mirtha suscribió a sus dichos y en la mesa no hubo mayores muestras de rubor, pero en redes sociales no dejaron pasar esa comparación tan abrupta y sumamente banalizadora, por lo cual no fueron pocos los que le apuntaron al autor de "Volver a Empezar" por lo expresado.