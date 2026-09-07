La insólita confesión del Turco Naim tras su separación de Emilia Attias: "No sabía ni..."

Andy Kusnetzoff llevó adelante este último sábado 5 de septiembre por la noche una nueva edición de PH: Podemos Hablar. Para la ocasión, contó con invitados más que variados: Tuli Acosta, la mujer que vincularon sentimentalmente con Luck Ra tras su separación de La Joaqui; el Chino Leunis, conductor y exparticipante de MasterChef Celebrity; Carmen Barbieri, una figura destacadísima de la televisión nacional; Paula Chaves, icónica modelo y presentadora: y el "Turco" Naim, actor recientemente separado de Emilia Attias.

{{{htmlAmp}}}

Sobre ese tópico habló largo y tendido el pampeano, siendo particularmente destacado un momento en que evidenció el abrupto cambio que supuso para sus costumbres el haberse alejado de Attias.

El Turco Naim junto con Emilia Attias.

La insólita confesión del Turco Naim

"Yo no sabía ni vestirme", disparó sorprendiendo a todos a su alrededor, durante el segmento del programa previo a la cena tradicional. En ese sentido, ahondó: "Me vestía y decía '¿estará bien cómo estoy vestido?', preguntaba y no había nadie para preguntarle. Hasta la ropa que me ponía le preguntaba, demasiado dependía".

Allí, Leunis decidió tirarle un centro pícaro para alagarlo: "Estás muy bien vestido hoy Turco, eh". "¿Ves? Aprendí", respondió en el mismo tono jocoso. "No, pero es cierto, es dura la separación en el sentido de que te quedás solo, sobre todo los domingos. Pero con el tiempo aprendés como a decir 'mirá, estaba ahí'", prosiguió.

Finalmente, expuso: "Es lindo el matrimonio, pero también te despersonalizás un poco. Y bueno, los pros y los contras. Pero bueno, ahora estoy bien. Tranquilisimo, bien encaminado. Tengo mis rutinas, que eso es lindo, te agarrás con tus rutinas. Soy papá soltero".