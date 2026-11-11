El inesperado pedido de Esteban Trebucq en vivo tras el discurso del papa León XIV: "Repudiarlas"

Esteban Trebucq realizó una particular reflexión en La Nación Más luego del encuentro del papa León XIV con jóvenes en el Monumento de los Españoles. El periodista contó que intercambió mensajes con su colega Francisco Olivera y planteó que la Argentina debería recuperar algunas ideas vinculadas con la Iglesia.

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Trebucq explicó que había conversado sobre el tema con Olivera, a quien definió como "otro hombre de fe", y aclaró que su planteo no buscaba hacer una lectura partidaria. "Yo creo que, sin hacer ningún tipo de partidismo, lo digo como trazo grueso y general, cada vez que nos apartamos mucho de la Iglesia probablemente no nos haya ido tan bien", afirmó el periodista durante la transmisión.

En ese sentido, Trebucq planteó la posibilidad de que la Argentina vuelva a mirar algunos de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, una cuestión que cobró especial relevancia durante la visita de León XIV al país- "Quizás abrazar la Doctrina Social de la Iglesia, su mirada, su lógica, sus preceptos. Me parece que es mejor estar cerca de esas ideas que estar lejos, que alejarnos, que combatirlas, que repudiarlas", sostuvo.

El periodista Esteban Trebucq hizo un pedido en medio de la visita del papa León XIV.

La importancia de "volver a acercarnos" a esas ideas

El periodista también llevó su reflexión al recorrido histórico del país y consideró que hubo períodos en los que esas ideas fueron rechazadas o quedaron más alejadas de la discusión pública. "Eso se hizo mucho en Argentina también", señaló Trebucq, antes de cerrar con un deseo de cara al futuro: "Sería lindo volver a acercarnos a muchas de esas ideas".