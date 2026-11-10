El inesperado momento que salió al aire de TN entre el Papa León XIV y un nene: "Alto anillito"

La llegada del papa León XIV a Córdoba dejó una escena que nadie tenía en el guion. Durante el recibimiento en el aeropuerto Ambrosio Taravella, un nene se robó la atención del pontífice con su espontaneidad, en un intercambio que quedó registrado por las cámaras y que en pocos minutos se volvió viral.

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El episodio ocurrió este martes, poco después de que el avión que trasladaba al Papa aterrizara en la provincia, antes de las 9. Entre los chicos que lo esperaban, había uno con buzo rojo que no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad.

Divertido cruce del Papa León con un niño cordobés.

“¡Papa!”: un llamado imposible de ignorar

Mientras León XIV dejaba la alfombra roja para acercarse a saludar a los alumnos que lo esperaban, el pequeño empezó a llamarlo a viva voz. “¡Papa!”, repetía una y otra vez, con la mano extendida y la ansiedad de quien sabe que tiene apenas unos segundos.

Cuando finalmente logró su atención, el nene no perdió tiempo y le hizo un pedido muy tierno. “Bendecime a mí y a mi familia”, le dijo mientras le sostenía la mano. El Papa le apoyó la mano en la cabeza a modo de bendición, y el chico, emocionado, le puso la mano en el pecho, aunque el pontífice se la retiró por cuestiones de protocolo.

El detalle que no pasó inadvertido

Lo mejor, sin embargo, todavía estaba por llegar. Con el saludo aún en marcha, el chico le dijo con cariño “Te queremos, Papa”, pero algo le llamó la atención en la mano del Santo Padre.

Al ver de cerca el anillo papal, el nene no se guardó nada y lanzó una frase con todo el sello cordobés: “Alto anillito, eh”. La ocurrencia le sacó una sonrisa a León XIV y provocó carcajadas entre quienes estaban cerca. Antes de despedirse, el chico cerró el encuentro con un simple “Chau, Papa”.

Una bienvenida a puro corazón

Después de ese momento, el Papa siguió saludando a los chicos uno por uno, recibió cartas, entregó rosarios y se sacó fotos antes de seguir con su agenda en Córdoba. Desde ahí partió hacia la misa multitudinaria, una de las actividades centrales de su paso por el país.

Entre tantas muestras de fe y emoción, la frase del pequeño se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada. Y quedó claro que, frente al mismísimo Papa, la picardía cordobesa no se toma vacaciones.