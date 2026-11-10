El inesperado comentario de Florencia Peña tras la misa multitudinaria de León XIV: "Me parece una..."

Florencia Peña volvió a dar que hablar en redes, aunque esta vez con un mensaje que pocos esperaban. La actriz compartió una reflexión sobre la visita del papa León XIV a la Argentina y destacó la unión que el acontecimiento generó en todo el país, en un posteo que no pasó inadvertido.

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Su mensaje llegó después de la multitudinaria convocatoria de la primera misa del Santo Padre en suelo argentino. La celebración se hizo este lunes en el Monumento a los Españoles, en Palermo, y reunió a más de dos millones de fieles.

Flor Peña habló sobre la convocatoria por el Papa.

Lejos del altar, pero atenta

A diferencia de varios famosos y personalidades que estuvieron en el encuentro, Florencia no fue a Palermo. Aun así, siguió de cerca lo que pasó y decidió compartir su mirada en su cuenta de X.

Lo llamativo fue cómo arrancó su reflexión, porque la actriz se encargó de aclarar desde dónde hablaba. “No soy religiosa. No comulgo con ninguna institución, pero respeto la fe”, escribió, y así se desmarcó de cualquier pertenencia eclesiástica.

“Una energía muy poderosa”

Lejos de quedarse en esa aclaración, Peña fue más allá y le puso palabras a lo que le provocó ver semejante movilización. “Me parece una energía muy poderosa”, sostuvo sobre la fe, en una frase que resume el espíritu de todo su mensaje.

Después, la actriz explicó qué fue lo que más valoró de la jornada. “Y que tanta gente se haya congregado a escuchar palabras de unidad, de igualdad de oportunidades, de amor, de respeto, de educación, de empatía frente a los más necesitados, me parece esencial en un momento de tanta crueldad”, opinó.

La indignación de Florencia Peña en redes sociales.

Un mensaje que suma a la jornada

El posteo se sumó a las muchas reacciones que dejó la llegada del Pontífice, que hace su primera gira por Sudamérica con paradas en Uruguay, Argentina y Perú. Entre los famosos que fueron y los que siguieron la misa a la distancia, la visita se convirtió en uno de los temas excluyentes de la semana.

En el caso de Florencia, la sorpresa estuvo en el tono: en lugar de entrar en la polémica, eligió la reflexión. Al final, demostró que no hace falta estar en primera fila para ser una de las protagonistas del día.