La indignante respuesta de Caputo sobre el consumo que descolocó a Feinmann: "Apurada"

Luis Caputo protagonizó un llamativo intercambio con Eduardo Feinmann en Radio Mitre cuando el periodista le preguntó por qué, pese al supuesto crecimiento de los salarios, el consumo no logra recuperarse y cada vez más comercios cierran o venden menos. El ministro de Economía respondió con una insólita explicación.

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El intercambio comenzó cuando Feinmann planteó una contradicción entre el crecimiento de los salarios que sostiene el Gobierno y la situación que atraviesa el comercio. "Ahora, si esos salarios crecieron, ministro, ¿cómo puede ser que no se trasladen al consumo? Porque hay mucho comercio que está cerrando. Y el que no cierra vende menos", le preguntó el periodista.

Caputo respondió que el fenómeno está relacionado con la "inestabilidad" económica y explicó que, en contextos de pérdida de valor del dinero, las personas modifican sus decisiones de consumo. "Lo que genera la inestabilidad económica muchas veces es eso, es que vos cobrabas tu sueldo y salías corriendo al supermercado o a donde fuera a consumir. Esa es la famosa caída de demanda de dinero", explicó el ministro.

La insólita explicación de Caputo

La explicación de Caputo continuó con una definición que llamó la atención por la forma en que describió el comportamiento de los consumidores. "Cuando el dinero se te derrite eso genera una falsa sensación de que, por ahí, la economía está creciendo o algo. En realidad lo que está pasando es que la gente está huyendo", afirmó.

Feinmann entrevistó a Luis Caputo y la respuesta que le dio el ministro se hizo viral.

El ministro sostuvo además que ese escenario puede darse incluso mientras aumenta la pobreza. "En ese mismo contexto lo que aumenta es la pobreza. Al mismo tiempo en que vos tenés ese crecimiento ficticio, la pobreza aumenta", señaló y profundizó: "Hoy estás en una situación en que la gente no está apurada por consumir".