Indignación total por lo que pasó con el Turco García y Mariela Prieto en Gran Hermano: "El alma"

El Turco García fue protagonista de un incómodo momento en Gran Hermano Generación Dorada luego de no presentarse a la ceremonia de casamiento con Mariela Prieto. Mientras la participante esperaba vestida de novia, el exfutbolista no ingresó a la casa y su ausencia generó un fuerte impacto en las redes, que lo criticaron sin filtros.

El miércoles 19 de agosto, el reality de Telefe tuvo una gala especial en la que Andrea del Boca participó de una ceremonia junto a los jugadores. Varias parejas tuvieron la posibilidad de casarse simbólicamente, pero Mariela Prieto no pudo concretar el momento que esperaba. La participante apareció con vestido de novia y aguardó la llegada del Turco García al altar. Sin embargo, el exfutbolista finalmente no ingresó al programa. Hacia el final de la emisión, Santiago del Moro notó que Mariela estaba afectada por la situación. Entre lágrimas, la participante manifestó que "no entendió por qué Andrea del Boca" no le dio "el anillo como a todos".

Más tarde, durante el streaming de La Cumbre, el conductor se refirió al episodio y aseguró que le "partió el alma" verla de esa manera. También contó que le pidió disculpas y que se comprometió a llamarla cuando abandone el reality.

Indignación total por lo que pasó con el Turco García y Mariela Prieto en Gran Hermano.

Qué dijo el Turco García sobre su ausencia

Antes de la ceremonia, García ya había anticipado que su presencia estaba en duda. En una charla con Mica Viciconte y Daniela Celis en Streams Telefe, explicó: "Estoy de viaje. No sé si llego. Voy a ver si llego porque estoy muy lejos".

Cuando le consultaron si la producción le había ofrecido participar, confirmó que sí, pero explicó que no podía hacerlo antes porque estaba trabajando en Racing con los chicos. Además, ante la posibilidad de que tuviera una conversación pendiente con Mariela, respondió: "Seguro, cuando salga, seguro".