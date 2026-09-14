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El incómodo momento que vivió Nahuel Pennisi en plena entrevista en vivo: "Vos no la podes ver"

Coki Ramírez protagonizó un auténtico blooper al hacerle un comentario bastante desatinado a Nahuel Pennisi, quien había sido invitado a su programa.

14 de septiembre, 2026 | 20.37
El incómodo momento que vivió Nahuel Pennisi en plena entrevista.

Nahuel Pennisi lanzó junto a la discográfica Sony su más reciente trabajo: "Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa". El proyecto cuenta con diez canciones más que emblemáticas para el país, como “Parte del aire” (Fito Páez); “Promesas sobre el bidet” (Charly García); “Cinco siglos igual” (León Gieco) o “Zamba para no morir” (Hamlet Lima Quintana) entre varios otros, todos con videoclips filmados íntegramente en Tucumán, provincia donde nació la recordada cantante folclórica. Todo esto lo ejecutó con la anuencia y apoyo de Agustín Matus, uno de los nietos de "La Negra".

Tamaño tributo a una de las voces más emblemáticas de nuestra patria hizo que el hombre de 35 años fuera invitado a diferentes ciclos para hablar al respecto, incluyendo "Se siente Argentina", el cual Coki Ramírez conduce en TV Pública. Sin embargo, en medio de la nota de la que también participó Bruno Arias, tuvo lugar un comentario que generó enorme repercusión en redes sociales.

Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa.

El incómodo comentario de Coki Ramírez a Nahuel Pennisi

En determinado momento, Ramírez quiso hacer alusión a que Arias llevaba una remera con la cara de Mercedes Sosa. Es por ello que, dirigiéndose a Nahuel, señaló: "Mirá la remera de Bruno...". A la mitad de la frase, cayó en la cuenta de la ceguera de Pennisi. Aún así, el remate fue poco decoroso: "Bueno, vos no la podés ver".

Por si fuera poco, a esto le siguió una risa evidentemente incómoda, que no fue secundada por ninguno de los dos hombres en el estudio. Tratando de dar vuelta la página, continuó e hizo mención al estampado, aunque el recorte no tardó en hacerse viral en redes sociales.

 

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