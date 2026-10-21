Impactante: apareció un video del terrible accidente que sufrió Fabián Gianola.

Fabián Gianola sufrió un grave accidente el pasado lunes 19 de octubre, luego de ser atropellado por un auto al salir del shopping DOT, ubicado en el barrio porteño de Saavedra. “Atropellaron a Fabián Gianola, voló por la calle. Fractura expuesta, rotura de ligamentos. Trabajó el SAME en el lugar, mañana se opera”, informó el periodista Leo Arias. El reconocido actor deberá ser intervenido quirúrgicamente en La Trinidad de San Isidro, según le contó al diario La Nación.

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“Me tienen que poner una placa y tres tornillos”, explicó en diálogo con el mencionado medio. Además, aseguró que fue “un susto grande” y que ahora tendrá que “salir del dolor de la operación”, aunque se mostró esperanzado: “Todo va a estar bien”.

¿Qué le pasó a Fabián Gianola?

Fabián Gianola sufrió un durísimo accidente este lunes.

Al brindar detalles sobre lo sucedido, relató: “Ayer, saliendo del DOT, me atropelló un auto, me levantó por el aire. Nunca frenó el conductor, estaba en la cinta peatonal cruzando, llegando a la otra vereda y, a un metro de la otra vereda, me levantó por el aire”. Luego, agregó: “Me pegó con la parte delantera del auto. Caí en el charco del cordón de la vereda de enfrente. Me cubrí con el brazo, y, bueno, eso me provocó una fractura expuesta de radio y una rotura de ligamento”.

En relación con ese momento, recordó: “La pasé mal porque la imagen, cómo me revolió por el aire, me quedó grabada en la cabeza toda la noche”. Por último, al referirse a su estado actual, expresó: “Estoy medio como shockeado, pero bueno, estoy bien”.

El video del accidente

Horas después de que la noticia tomó conocimiento público, trascendió un video proveniente de una cámara de seguridad, en la que se puede apreciar como al famoso actor se lo lleva puesto un auto mientras terminaba de cruzar la calle. Una vez ocurrido esto, el conductor se bajó del vehículo e intentó asistirlo y todo quedó registrado.