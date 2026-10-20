“Voló por la calle”: conmoción por el terrible accidente que sufrió Fabián Gianola

Fabián Gianola sufrió un grave accidente este último lunes 19 de octubre, luego de ser atropellado por un auto cuando salía del shopping DOT, ubicado en el barrio de Saavedra. "Atropellaron a Fabián Gianola, voló por la calle. Fractura expuesta, rotura de ligamentos. Trabajó el SAME en el lugar, mañana se opera", fue lo comunicó el periodista Leo Arias. El reconocido actor deberá someterse a una operación en La Trinidad de San Isidro, según él mismo le explicó a La Nación.

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“Me tienen que poner una placa y tres tornillos", comentó en diálogo con el referido medio, advirtiendo además que fue "un susto grande" y que ahora le tocará "salir del dolor de la operación", aunque se mostró optimista: "Todo va a estar bien".

Fabián Gianola, reconocido actor argentino.

¿Qué le pasó a Fabián Gianola?

Respecto a los detalles de lo ocurrido, contó: "Ayer, saliendo del DOT, me atropelló un auto, me levantó por el aire. Nunca frenó el conductor, estaba en la cinta peatonal cruzando, llegando a la otra vereda y, a un metro de la otra vereda, me levantó por el aire". Tras eso, prosiguió: "Me pegó con la parte delantera del auto. Caí en el charco del cordón de la vereda de enfrente. Me cubrí con el brazo, y, bueno, eso me provocó una fractura expuesta de radio y una rotura de ligamento”.

Con relación a esa situación, rememoró: "La pasé mal porque la imagen, cómo me revolió por el aire, me quedó grabada en la cabeza toda la noche". Sobre su situación actual, señaló: "Estoy medio como shockeado, pero bueno, estoy bien”.