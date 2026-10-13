Ignacio Ortelli reveló "lo que no hizo el gobierno" de Milei y lo fulminó: "No les importa.Ignacio Ortelli reveló "lo que no hizo el gobierno" de Milei y lo fulminó: "No les importa".

Ignacio Ortelli analizó la situación económica y política de la Argentina y planteó que uno de los principales desafíos del Gobierno de Javier Milei pasa por la falta de certidumbre de cara al escenario electoral. Durante su editorial en Radio Rivadavia, el periodista puso en duda algunos de los argumentos del Presidente sobre la evolución de la economía y sostuvo que los resultados de las medidas oficiales no necesariamente se traducen de manera inmediata en la vida cotidiana de la población.

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Al referirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), Ortelli explicó: “Por ejemplo, el tema del RIGI, que no es automático. Se anotan en el RIGI, empiezan a invertir y no es que te bajan la cantidad total de inversión que dicen que van a poner en un solo año”. En esa línea, el conductor remarcó que tanto la llegada de capitales como los beneficios económicos que podrían generar deben analizarse con una perspectiva de largo plazo. Según su interpretación las inversiones, su impacto en la Argentina y las ganancias de las empresas involucradas no se concretan de manera instantánea.

Hay gran incertidumbre sobre si Javier Milei será reelegido en 2027.

Sin embargo, para el periodista, la principal dificultad que enfrenta la administración libertaria excede las variables económicas y está vinculada con la incertidumbre política. En particular, relacionó ese escenario con las dudas que pueden surgir ante la posibilidad de un regreso del kirchnerismo al poder.

¿Qué dijo Ortelli sobre la situación política de Milei?

“El problema acá es la incertidumbre política electoral. Si hoy estamos hablando de que realmente hay chances de la vuelta al kirchnerismo, tiene que ver con lo que no hizo el gobierno en materia política”, sostuvo.

Ortelli también cuestionó la idea de que la macroeconomía sea el único factor determinante para evaluar la realidad del país. Para ilustrar su argumento, puso el foco en las dificultades de quienes buscan empleo y necesitan ingresos para sostener sus gastos cotidianos.

“Yo me permito pensar que al vecino de Moreno, que hoy está haciendo 10 cuadras de fila para tener un trabajo, para poder ser repositor, para poder ser cajero, y quiere salir adelante, lo que le importa es tener laburo y lo que le importa es llegar a fin de mes como sea, pero llegar a fin de mes”, expresó.

Finalmente, el periodista contrastó las discusiones sobre las variables macroeconómicas y las batallas culturales con las urgencias de los trabajadores. “No les importa tanto la macro, las batallas culturales. La macro a veces le llega y a veces no le llega”, concluyó.